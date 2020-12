“Ricoverata d’urgenza”. Ansia nel mondo della politica, in gravi condizioni per il Covid

Il mondo della politica in agitazione. Sarebbero gravi le condizioni in cui versa Lidia Menapace, ex partigiana ed ex senatrice ricoverata per covid. Un peggioramento avvenuto nelle ultime ore metterebbe in allarme l’associazione nazionale partigiani che ne ha dato comunicazione ufficiale attraverso la pagina Facebook dell’Anpi Alto Adige Südtirol. Lidia rappresenta per tutti una colonna portante.

Lidia Menapace, 96 anni, ha sempre dimostrato un’attiva partecipazione alla causa partigiana. Ha conseguito il titolo universitario a pieni voti a soli 21 anni, in letteratura italiana per poi dedicarsi al movimento cattolico. Ha insegnato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e durante gli anni ’60 è stata artefice della fondazione del quotidiano Il Manifesto per il quale ha messo a disposizione la penna per diversi anni. (Continua a leggere dopo la foto).















L’attività politica è stata avviata dalla stessa negli ani ’70. Lidia ha sempre preso parte ai movimenti di sinistra, acquisendo incarichi istituzionali. Volto noto negli ambiti del femminismo e del pacifismo, fino a ricoprire, tra il 2006 e il 2008, il titolo di senatrice di Rifondazione comunista. Nonostante l’età già avanzata, 80 anni, rientrò attivamente anche nel Comitato Nazionale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. (Continua a leggere dopo la foto).















Così recita il messaggio di Rifondazione: ‘”La nostra cara compagna Lidia Menapace è ricoverata in ospedale a Bolzano. Anche lei è stata colpita dal covid e le sue condizioni sono gravi. Con tutto il cuore ci auguriamo che la nostra staffetta partigiana riesca a superare anche questa difficilissima prova”, mentre sulla pagina Facebook dell’Anpi Alto Adige: “Forza Lidia, forza partigiana, siamo tutti con te!”. (Continua a leggere dopo le foto).









Sempre l’associazione nazionale partigiani ha aggiunto: “Lidia Menapace sta male. Abbiamo avuto notizie di un suo ricovero a Bolzano a causa di questo maledetto Covid”, la notizia dell’aggravamento mette in agitazione tutti gli ambienti che hanno a cuore l’ex partigiana oggi 96enne, che proprio dalle file dei partigiani fu presente alla Liberazione dal Nazifascismo per essere poi eletta nel 1964 la prima donna in consiglio provinciale a Bolzano.

Matrimonio diventa focolaio Covid: decine di infetti dopo il pranzo. Perché ci sono stati così tanti contagiati