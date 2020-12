Bimbo di 7 anni uccide a coltellate il compagno della mamma. “Lo ha fatto per me”

La vittima è un pregiudicato di 38 anni. Nel 2013 era stato arrestato nell’operazione “Romanzo Criminale”, quando la Polizia sconfisse una gang di ragazzini manfredoniani che da giugno a novembre avevano commesso ben quattro omicidi. Ai tempi il 38eenne fu accusato di occultamento di cadavere; condannato in primo grado a quattro anni di reclusione, la pena venne ridotta a tre anni. Sicuramente non un cittadino pacato, si vocifera che fosse spesso ubriaco, che avesse dipendenze da droghe e che le risse fossero frequenti.

Una situazione familiare difficile, una comune lite che si trasforma in violenza, e un bambino di soli sette anni che prende le difese di sé stesso e della mamma uccidendo a coltellate il patrigno. Sembrerebbe questa la ricostruzione dell'omicidio di un pregiudicato di 38 anni. La sua morte ha avuto luogo domenica sera in un podere di campagna a Manfredonia, casa dell'uomo e della sua compagna. Con loro tre figli, di cui uno avuto dalla donna in una precedente relazione.





























Il procuratore della Repubblica di Foggia , Ludovico Vaccaro, si è riferito all'accadimento come "molto delicato" . Ad ed essere cruciale nella ricostruzione, la mamma del piccolo che ha raccontato al suo avvocato, Angelo Salvemini, quello che aveva già detto ai carabinieri in un lungo interrogatorio nella notte dell'omicidio. La lite è scoppiata quando l'uomo è tornato a casa ubriaco, e si sarebbe, secondo la testimonianza della donna, scagliato contro la compagna. Il bambino allora sarebbe intervenuto per difendere la mamma, facendosi inseguire dal 38enne, prima in camera da letto e poi in cucina. È stato in quel frangente che il bimbo è riuscito a procurarsi un coltello e ha affondato il coltello nell'addome dell'uomo. Il 38enne è riuscito a chiamare suo padre per farsi soccorrere, ed è stato trasportato d'urgenza al policlinico di Foggia, luogo in cui è morto.









Anche il bambino di 7 anni è finito in ospedale, riportando lesioni a bocca e denti derivanti dalla colluttazione avvenuta. Manfredonia è stata portata all’attenzione di diverse testate giornalistiche, in un clima teso un giornalista del Tgr Puglia è stato accerchiato, strattonato e costretto a cancellare le immagini che aveva appena girato. Tra le persone che lo hanno aggredito, sarebbe presente il padre della vittima, così come riportato da Leggo. È “l’ennesima minaccia ai danni di un collega nel tentativo di impedirgli di svolgere il suo lavoro”, hanno commentato in una nota il coordinamento dei Cdr della Tgr Rai. “Un episodio grave – prosegue il coordinamento – l’ennesimo attacco alla libertà di informazione che stigmatizziamo e condanniamo con forza. Come coordinamento – conclude la nota – esprimiamo piena solidarietà al collega vittima dell’aggressione e chiediamo al Prefetto di Foggia ed alle forze dell’ordine un intervento immediato a tutela dei giornalisti del servizio pubblico e più in generale di tutti gli operatori dell’informazione”.

