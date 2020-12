Matrimonio diventa focolaio Covid: decine di infetti dopo il pranzo. Perché ci sono stati così tanti contagiati

Un momento di festa nel pieno della seconda ondata: 34 invitati a un matrimonio e il virus che corre ‘inspiegabilmente’ contagiando ben 21 persone. Il matrimonio si è svolto a Pavia, nei primi giorni di ottobre, una coppia è convolata a nozze in presenza di pochi intimi ma ciò non è bastato per rallentare il contagio da coronavirus e, anzi, ha dato il via a un focolaio che ha interessato quasi 50 persone.

Il caso, riportato dal Corriere della sera, è stato descritto da Maicol Andrea Rossi, tirocinante della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva presso l'Osservatorio epidemiologico di Vercelli. Per Fabrizio Faggiano, professore di Medicina Traslazionale Università del Piemonte Orientale, è la dimostrazione di quanto sia pericolosa la convivialità, specie nella stagione invernale.















"Il coronavirus va a nozze in situazioni come queste che mettono insieme diversi fattori di rischio. – si legge – Un luogo chiuso, più persone che non possono, per quanto ne abbiamo volontà, rispettare il distanziamento e che restano assieme a lungo. Quando si mangia e si beve la mascherina viene abbassata, si tende a parlare più vicini e magari ad alzare la voce perché nella sala c'è chiacchiericcio".















Frenare la diffusione del coronavirus è stato complicato, perché alcuni positivi – che ancora non sapevano di esserlo – lo hanno passato ai familiari, che a loro volta hanno portato il virus a scuola, sul luogo di lavoro, contagiando altre persone. Dopo la festa uno degli invitati a iniziato ad avere i classici sintomi, poi il tampone ha confermato la positività su 21 invitati.

"Si scopre che la metà nel frattempo hanno cominciato ad accusare febbre, tosse, perdita di gusto e olfatto, dolori gastrointestinali. – si legge sul Corriere – Risultato dei tamponi: 21 positivi, la metà sintomatici. Fra i colpiti anche marito e moglie. Purtroppo non finisce qui. Prima della diagnosi e della quarantena questi 21 contagiano 13 familiari".









Tra i positivi anche bambino, asintomatico, che a scuola ha trasmesso il virus a due compagni. A quel punto la sua classe viene quarantenata. Al matrimonio era presente anche un insegnante che, già infetto, si poi va a un battesimo, contagia 4 commensali e poi a scuola dove tramette il covid a 2 colleghi e 3 studenti. Anche in questo casa l’intera classe viene messa in quarantena.

