Conto alla rovescia per il nuovo Dpcm di Natale. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà infatti in queste ore il provvedimento che sostituirà il precedente in scadenza il 3 dicembre. Spostamenti, coprifuoco, congiunti, scuola, ristoranti, bar, impianti sciistici. Sul tavolo, nel confronto tra governo e regioni di oggi, c’è tutto questo.

Dalla riunione tra il Premier Conte, i capi delegazione dei partiti di maggioranza e il ministro Boccia è risultato già qualcosa. Pare che il Governo avrebbe deciso di far sì che sia a Natale che a Capodanno gli spostamenti al di fuori del proprio Comune risultino vietati.





























Era già emerso che la linea del Governo, che verrà messa nero su bianco nel nuovo Dpcm, resta invariata: dal 19 dicembre al 10 gennaio, saranno vietati gli spostamenti tra una Regione all'altra. Ma per quanto riguarda i comuni? In queste ore dall'esecutivo potrebbe arrivare un'ulteriore stretta per evitare cenoni e veglioni. Infatti, secondo quanto appreso, il 24 e il 25 dicembre e il 1 gennaio dovrebbe entrare in vigore il divieto di uscire dal proprio comune. Le motivazioni per "infrangere" il divieto sono le solite: comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Resta invariato il divieto di spostarsi tra regioni, anche se gialle, tra il 21 dicembre e il 7 gennaio.









Chi dovrà raggiungere le seconde case dovrà quindi farlo prima di queste date. Un altro argomento caldo è quello dell’anticipazione della messa di Natale alle h 20, per poter rispettare il coprifuoco delle 22 che dovrebbe rimanere tale per tutto il periodo delle feste. L’impalcatura del nuovo Dpcm appare delineata, con il coprifuoco anche a Capodanno, i ristoranti chiusi il 25 e il 26 dicembre, l’orario d’apertura dei negozi fino alle 21. Spostamenti vietati tra le regioni , anche in fascia gialla (da metà mese l’intera Nazione ad eccezione dell’Abruzzo arancione dovrebbe cambiare colore), con eventuali eccezioni per chi ha la residenza in un’altra regione o per chi dovrebbe far ritorno al proprio domicilio e, con l’occasione, rivedere la propria famiglia. Maggiori certezze si avranno comunque dopo l’incontro con le regioni e le informative del ministro della Salute Speranza alle Camere.

Spostamenti tra regioni a Natale, Giuseppe Conte apre a “ricongiungimenti familiari”