Litiga con la moglie ed esce per smaltire la rabbia. La polizia lo trova a 450 km da casa

Al termine di questa storia troverete una multa di 400 euro per violazione del coprifuoco, come in moltissime occasioni è avvenuto negli ultimi giorni di rigide disposizioni anti-contagio. Ma questa non è una storia come le altre, perché qui abbiamo una sorta di record mondiale. Dopo la multa ai giovani che si danno un bacio, quella all’uomo che raggiunge la sua amante, qui abbiamo raggiunto alti livelli di… orginalità.

L'episodio è avvenuto tra Como e Fano al termine dell'ennesimo litigio tra marito e moglie. Protagonista un 48enne che, per smaltire la rabbia è uscito di casa e ha iniziato a camminare. Ha camminato molto, fino a quando non è stato fermato dalla polizia alle due di notte. Gli agenti, come riportato dal Resto del Carlino, hanno trovato l'uomo mentre era a piedi, ai bordi della strada, affaticato e infreddolito, ma comunque lucido e ben orientato. Quando lo hanno portato in commissariato l'incredibile scoperta.















I poliziotti, che stavano effettuando dei controlli su strada, hanno scoperto che l'uomo era partito da Como e arrivato lì, a Gimarra, provincia di Fano, dopo aver camminato per 450 chilometri in una settimana. Proprio da una settimana, infatti, l'uomo era stato dato per disperso dalla moglie. "Sono venuto a piedi fin qui – le parole del marito innervosito – Non ho usato nessun mezzo. In questi giorni ho mangiato e bevuto perché la gente che ho incontrato lungo il cammino mi ha offerto acqua e cibo. Sto bene. Sono solo un po' stanco".















Beh, camminare fa bene per smaltire rabbia e tossine, ma forse attraversare tre regioni, mezza Italia, a piedi, facendo 65 chilometri al giorno, appare un tantino esagerato. Lo stupore dei poliziotti dopo aver ascoltato questa storia non ha comunque impedito agli agenti di comminare al 48enne comasco una multa per violazione del coprifuoco, che vige dalle 22 di sera alle cinque di mattino ovunque lungo lo stivale.









Fermato l’uomo è stata avvisata la moglie che da Como è partita per andare a prendere il marito a Fano. Una litigata costata 450 chilometri fermandosi solo per dormire a lui e un bello spavento per lei. Che dopo la denuncia a Como ed il recupero del marito a Fano, si è ritrovata anche una multa di 400 euro da pagare. Chissà che dopo questa storia i due non abbiano deciso di superare le loro divergenze in modi meno estremi e toni più amichevoli.

