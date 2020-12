Positiva Covid partorisce in casa e la bimba muore: per Maria non c’era un’ambulanza

La Campania nella morsa del Covid. Ieri sono stati 1626 i casi registrati e fronte di 42 morti. In calo i ricoveri di pazienti Covid. Sono 182 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Campania, uno in meno rispetto a ieri, mentre i posti letto di degenza occupati da pazienti.

In Campania sono 656 i posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale, mentre i posti letto di degenza disponibili sono 3.160 tra posti letto Covid e offerta privata. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari all'11,3%. Una situazione al limite che, nelle ore scorse, ha spinto il sindaco De Magistris a un maggiore senso di responsabilità. Parla di lunghe file fuori agli ospedali, di ambulanze in sotto numero e dell'impossibilità di far fronte a tutte le emergenze con conseguenza potenzialmente letali che gridano giustizia. Oggi a gran voce lo fanno i famigliari di Maria Pappagallo.















Una ragazza di 29 anni che ha assistito allo strazio di perdere la figlia nata prematuramente, dopo una gravidanza durata solo sei mesi. Ha lottato per respirare fino alla fine. Per almeno una trentina di minuti, si è attaccata alla vita con tutte le sue forze. Ma non ce l'ha fatta. È morta e a nulla è servito l'intervento dei medici del 118 o la corsa in ospedale. Sono i genitori della neonata a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, lamentando ritardi da parte dei medici, oltre a denunciare la mancanza di una incubatrice all'interno dell'ambulanza.















Blitz della polizia al policlinico, immediato il sequestro delle cartelle cliniche e della salma. La Procura apre un fascicolo, ipotesi omicidio colposo al momento contro ignoti. A raccontare la storia è 'Il Mattino', sono le 6.43, quando Maria Pappagallo (classe 1991) avverte dei dolori all'addome. Sembra solo qualcosa di passeggero, ma le fitte diventano acute. È incinta al sesto mese ed è positiva al covid (anche se non è alle prese con sintomi gravi), la donna si accorge che qualcosa sta accadendo. Fatto sta che proprio mentre il marito è al telefono con il ginecologo, la donna partorisce.











Stando alla sua ricostruzione, la prima telefonata al 118 è alle 6.44, mentre l’arrivo dell’ambulanza è di 31 minuti dopo. Un’eternità per chi è alle prese con un corpicino «che respira» e che «ha lottato fino all’ultimo per non morire», spiega nel corso dell’intervista in pagina. Sensibilmente diversa la versione del dottor Giuseppe Galano, responsabile del 118, per il quale l’ambulanza è giunta dopo 26-27 minuti rispetto alla prima telefonata.

