Bonus di Natale, 800 euro una tantum: a chi spetta e come chiederlo

Il Governo sta lavorando per emettere più bonus possibili, tra le ultime manovre di rimborso il cashback, un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre. Dovrebbe rientrare a brevissimo. Ma non è l’unica novità.

Il cashback lo potrà ottenere chi a dicembre farà dieci acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Ma a questa novità se ne aggiunge un'altra. Tra i bonus previsti dal Decreto Ristori quater, approvato nella serata di domenica 29 novembre dal Consiglio dei Ministri, vi è anche un bonus di 800 euro. A chi spetta?





























Tra i bonus previsti dal Decreto Ristori quater, vi è anche un bonus di 800 euro una tantum. I destinatari sono allertati e devono affrettarsi, perché si può presentare richiesta fino al 7 dicembre. Ma vediamo insieme a chi spetta. È un bonus destinato ai collaboratori sportivi che si somma a quelli precedenti di 600 euro emessi a marzo, aprile, maggio e giugno e di 800 euro dello scorso Decreto Ristori. I destinatari di questo incentivo di 800 euro potranno aver già beneficiato delle precedenti erogazioni ma anche far domanda per la prima volta (requisiti permettendo). Scopriamo insieme chi ne potrà usufruire.









I beneficiari del bonus, fornito dalla Società Sport e Salute S.p.A, sono i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

il Comitato Olimpico Nazionale (CONI)

il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Nel testo del provvedimento si legge che i collaboratori sportivi, per poter ricevere il compenso, devono aver cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria. Non devono percepire altro reddito da lavoro autonomo o dipendente, una pensione (ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità), il reddito di cittadinanza, il reddito di emergenza, la cassa integrazione o altre indennità. Coloro che invece hanno già ricevuto i bonus passati riceveranno anche questo in automatico.

