“Rischio chimico”. Scatta maxi richiamo di olio: ritirati dagli scaffali diversi lotti. Tutte le informazioni

Maxi richiamo di un altro prodotto alimentare. Si continua ad allungare la lista dei prodotti ritirati momentaneamente dal mercato. Dopo il latte intero del marchio Malbona distribuito presso i supermercati Lidl, nelle ultime ore si diffonde la nota del sito del Ministero della salute, che indica anche un altro prodotto alimentare per possibile presenza di ossido di etilene.

Questa volta si parla dei lotti di olio di semi di sesamo venduti con vari marchi ma prodotti dalla stessa azienda JOE & CO SRL nel proprio stabilimento di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, e commercializzato con diversi marchi. Anche questo richiamo, sottolinea in nota il Ministero, avviene in via precauzionale dallo stesso produttore dopo la scoperta della potenziale presenza di ossido di etilene.















Nel dettaglio, i prodotti richiamati sono: l'Olio di semi di sesamo venduto a marchio "Yes organic" con lotto L16079020, venduto in Bottiglie di vetro da 500 ML con data di scadenza 20-07-2021; l'Olio di semi di sesamo venduto a marchio "Yes organic" con lotto L16086323, L16086007 venduto in Bottiglie di vetro da 250 ML con data di scadenza rispettivamente fissata al 18/05/2021 e al 07/07/2021, ma non solo.















Si aggiungo anche: l'Olio di semi di sesamo venduto a marchio "Germinal" per il quale è prodotto con lotto L11565034 e data di scadenza fissata al 03-08-2021; l'Olio di semi di sesamo prodotto per BV&FDL SRL e venduto a marchio "Fior di Loto" in Bottiglie di vetro da 500 ML con lotti L34449008 e L34449325 con data di scadenza rispettivamente fissata al 08/07/2021 e al 21/05/2021.









E inoltre: l’Olio di semi di sesamo venduto a marchio “Crudolio” con lotto L12422062 venduto in Bottiglie di vetro da 500 ML con data di scadenza 02-09-2021; l’Olio di semi di sesamo venduto a marchio “Crudolio” con lotto L12572322 in Bottiglie di vetro da 250 ML con data di scadenza 18-05-2021; l’Olio di semi di sesamo venduto a marchio “BENE BIO” con lotto L30160007 in Bottiglie di vetro da 250 ML con data di scadenza 7-07-2021. Come sempre in questi casi, si invitano i consumatori a non consumare i prodotti interessati dal richiamo e di riportarli al punto vendita.

