Dpcm Natale: genitori, studenti, congiunti. In arrivo deroghe al divieto di spostamenti

Insieme al nuovo Dpcm che sta per essere approvato, il Governo starebbe pensando una serie di deroghe relative al blocco degli spostamenti. tra le regioni previsto a pochi giorni dalle festività natalizie. Si cerca, pertanto, di evitare che migliaia di persone con parenti che abitano lontano passino il Natale in completa solitudine a causa dell’impossibilità di spostarsi dalla propria residenza o domicilio.

Si parte comunque da un presupposto: cioè che nonostante il lento calo dei contagi di questi giorni, il Governo non sembra essere intenzionato ad allentare le restrizioni attualmente in vigore nel periodo delle festività. Il timore è che la corsa ai regali, ai cenoni di Natale, Santo Stefano o Capodanno possano portare a una nuova impennata dei contagi e possano essere veicolo di trasmissione del virus con il rischio di una terza ondata tra gennaio e febbraio.















Quindi se restassero le restrizioni di questi giorni ci sarebbe il rischio concreto che molti italiani potrebbero trascorrere le feste in solitudine dal momento che sono lontani dai loro parenti. Per questo motivo l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte sta studiando una serie di apposite deroghe che consentirebbero ad alcune categorie di persone di spostarsi tra le regioni.















Tra queste categorie rientrano ad esempio gli studenti fuori sede che hanno spostato per motivi di studio la loro residenza o il loro domicilio e che potrebbero ritornare dai familiari in occasione delle vacanze di Natale, ma nel provvedimento potrebbero rientrare anche gli affetti stabili rendendoli parificati ai coniugi nell'applicazione del ricongiungimento familiare.









Possibili deroghe anche per i genitori anziani rimasti soli, che in questo caso potrebbero recarsi dai parenti pur nel rispetto delle norme anti contagio, considerando l’elevato rischio che corrono le persone di una certa età. Altre categorie che potrebbero essere coinvolte dalle deroghe sono coniugi (anche in questo caso non dovrebbe esserci alcun divieto al ricongiungimento familiare) e partner conviventi (si valuta se applicare la regola già in vigore per chi arriva dall’estero e può andare dalla persona con cui ha un “affetto stabile”).

