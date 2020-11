Auto prende in pieno due colonnine del gas. Sammy muore a 19 anni, l’amico lotta tra la vita e la morte

È lutto a Mira, in provincia di Venezia, per la morte di Sammy El Fartass, 19enne morto in un incidente stradale avvenuto domenica 29 novembre. Poco dopo le 16 l’auto guidata dal giovane, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo ed è uscita di strada a Vigonza (Padova), in via Carpane.

Oltre a Sammy El Fartass, a bordo dell’auto c’era anche T.G., suo coetaneo di Pianiga, che è invece ricoverato in area rossa del pronto soccorso di Padova, in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, per estrarre i ragazzi dalle lamiere, dirigere il traffico ed effettuare i rilievi di rito per capire la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto nessun altro veicolo. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo una prima ricostruzione l’auto guidata dalla vittima sarebbe finita fuoristrada dopo aver divelto due contatori del gas. I vigili del fuoco di Padova hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto i due giovani che sono rimasti incastrati nell’abitacolo. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul posto sono intervenuti anche i i tecnici della rete gas permetterei sicurezza le colonnine divelte dall’automobile e il Suem. Gli operatori hanno provato a salvare la vita del diciannovenne ma le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi e alla fine si sono dovuti arrendere e constatarne il decesso. (Continua a leggere dopo la foto)









Comedetto la vittima del tremendo incidente stradale di Vigonza è un ragazzo di 19 anni di Mira (in provincia di Venezia), si chiamava Sammy El Fartass. Dell’amico che viaggiava insieme a lui non sono state rene note le generalità. Si tratta di G.T., 19 anni, residente a Pianiga, in provincia di Venezia.

Lutto nel mondo della cultura. L’Italia perde un grande maestro: “Se ne va un pezzo di storia”