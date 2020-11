Schianto tremendo, Valeria muore a 16 anni: è stata sbalzata fuori dall’auto

Un altro dramma, un’intera comunità in lutto, una giovanissima vittima e tre feriti gravi. È l’amaro bilancio dell’ennesimo incidente stradale, avvenuto stavolta nel tardo pomeriggio di sabato, alle 18 circa, sulla strada provinciale 34, nel territorio del comune di Tre Ville, provincia autonoma di Trento. Un impatto tremendo quello dell’auto su cui viaggiavano quattro amici avvenuto all’altezza del centro abitato di Preore.

La macchina, dopo aver sbandato, è uscita fuori strada centrando alcuni alberi posti al lati della carreggiata e poi si è ribaltata. Non si conoscono ancora i motivi per cui l'auto sia finita fuori strada. All'arrivo dei soccorsi la terribile scoperta: il corpo di una ragazza di appena 16 anni era sull'asfalto, probabilmente sbalzata dall'auto dopo l'impatto. Per lei non c'è stato nulla da fare. Alla guida c'era un suo amico di 22 anni, figlio della proprietaria della vettura, anche lui rimasto ferito gravemente.















La ragazza si chiamava Valeria Artini ed era residente a Zuclo, sempre in Trentino. La terribile carambola dell'automobile non le ha lasciato scampo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i mezzi di emergenza, ambulanze, vigili del fuoco, polizia locale ed elisoccorso. Il tratto stradale è stato chiuso per consentire ai vigili del fuoco di intervenire ed estrarre dalle lamiere dell'auto i ragazzi rimasti intrappolati.















Il conducente dell'auto è residente a Caderzone Terme, poi, oltre alla vittima 16enne, c'erano anche un 22enne di Strembo ed una 15enne di Giustino, sempre nella provincia di Trento. Tra i tre sopravvissuti il più grave è il 22enne di Strembo che è stato trasportato in condizioni critiche in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre gli altri due sono stati ricoverati a Rovereto. In queste ore si è cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente.









A quanto pare la Yaris su cui viaggiavano i ragazzi stava percorrendo la provinciale 34 del Lisano, strada spesso utilizzata per evitare l’abitato di Tione. Poco prima di raggiungere il centro di Preore il conducente ha perso il controllo della vettura, forse a causa dell’umidità portata sul manto stradale dai prati circostanti. Tutta la Val Giudicarie piange oggi la scomparsa di Valeria che era una giovane promessa del volley, giocava infatti nell’Asd Brenta Volley. Le sue amiche e compagne la ricordano per il suo sorriso e per la sua passione.

