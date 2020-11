Travolto e ucciso da un’auto pirata, la persona alla guida positiva all’alcol test

Bari, tragedia in strada. È accaduto lungo la strada Statale 16 all’altezza di Torre a Mare. In seguito a uno schianto un giovane di 31 anni perde la vita. Alla guida del secondo mezzo, una donna di 69 anni. La vittima di 31 anni non ha retto al violento impatto. Il ragazzo era a bordo di una bicicletta elettrica quando la donna ha perso il controllo dell’auto.

Non si sarebbe fermata ed è fuggita, ma gli agenti della Polizia Stradale sono riusciti a individuare e identificare la fuggiasca. Quindi finisce in arresti domiciliari, dopo svariate ore trascorse sotto interrogatorio, con l'accusa di omissione di soccorso e omicidio stradale. La donna è residente nella città di Bari mentre il ciclista 31enne era originario di Triggiano (Bari).















Sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia stradale, coordinati dalla pm Chiara Giordano. Solo grazie alle immagini prese dai video delle telecamere di sorveglianza della zona hanno permesso agli agenti di risalire all'identità della donna. Si legge su Bari Today, che stando ad una prima ricostruzione della dinamica, gli investigatori hanno trovato anche della vernice compatibile con quella della vettura di proprietà della donna.















Ma non solo questo. La 69enne infatti è stata sottoposta poi ad accertamenti alcolemici, ed è risultata positiva. Questo dunque avrebbe rallentato i suoi riflessi, facendo perdere il controllo dell'auto. A lanciare l'allarme un automobilista in transito che avrebbe visto il corpo riverso sul guardrail della giovane vittima. Inoltre gli agenti non hanno rinvenuto sul posto alcun segno di frenata. Il giovane è stato letteralmente travolto.









Oltre al 118, è intervenuto personale dell’Anas per gestire la viabilità a causa del traffico rallentato per alcune ore in direzione nord. La sessantanovenne era nella sua abitazione quando gli agenti l’hanno raggiunta per poi notificargli il provvedimento degli arresti domiciliari emesso dal giudice.

