Bomba d’acqua si abbatte sul paese, morti e dispersi. Case evacuate e paura: la situazione

Drammatico il bilancio del maltempo in Sardegna. A Bitti in provincia di Nuoro, un uomo è stato travolto dall’acqua e dal fango mentre era a bordo del suo fuoristrada. E c’è un’altra vittima – una donna anziana – e ci sarebbero anche due dispersi. Sul posto le forze dell’ordine, la protezione civile, i vigili del fuoco i volontari e i barracelli stanno cercando di recuperare le vittime e di portare soccorso alla popolazione colpita. Una terza persona è sempre morta a Bitti.

Come si legge sull’edizione online del quotidiano La Nuova Sardegna, “il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, con una ordinanza, ha fatto evacuare per precauzione le famiglie residenti in via Brescia nella parte bassa del paese, il quartiere in cui passa un canale tombato e dove durante l’alluvione del 2013 – che aveva provocato 19 morti in Sardegna – era sprofondata dopo una frana della strada, una autobotte dei Vigili del fuoco. E sono numerose le strade investite da piccole frane o allagamenti intorno a Nuoro”. (Continua dopo la foto)















Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, invita alla prudenza: “Vista la situazione metereologica che sta condizionando pesantemente la viabilità delle strade, in particolare la statale 129 (altezza Manasuddas) e la ss 131 Dcn. direzione Olbia, invito i cittadini alla massima prudenza e a non mettersi in viaggio nei tratti stradali sopraindicati – scrive Soddu in una nota nella pagina della Protezione civile del comune – Stamattina ci è stata comunicata la chiusura di un tratto della statale 129, mentre sulla 131 Dcn, all’altezza di Marreri, la situazione è preoccupante a causa della pioggia e della visibilità ridotta”. (Continua dopo la foto)















Il maltempo ha investito anche Cagliari: nella mattina di sabato 28 novembre una violenta grandinata si è abbattuta sul capoluogo di regione sardo. Si registrano molte chiamate e interventi dei Vigili del Fuoco che riguardano allagamenti e cadute di calcinacci che costringono le squadre a sistemare le transenne sui marciapiedi. Una mareggiata ha interessato la zona del Poetto con l’acqua che sta sommergendo l’arenile e si sta avvicinando ai chioschi a bordo strada circondando le piattaforme di legno. (Continua dopo la foto)









Come si legge sull’Ansa, gran parte della Sardegna si è svegliata nella mattina di sabato sotto piogge abbondanti e sferzata da venti di burrasca. I maggiori disagi si stanno registrando nelle strade del Nuorese. Scuole, parchi e cimiteri chiusi a Cagliari, Olbia, Quartu e tanti altri Comuni dell’isola. La raccomandazione della Protezione civile è di restare a casa.

