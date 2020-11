Terribile schianto in statale, smart contro auto e tir: muore donna sbalzata dal veicolo

Una donna è morta ieri sera dopo essersi scontrata sulla tangenziale di Bari in direzione Nord, tra Carrassi e Poggiofranco, con un camion e un’altra auto. L’impatto è avvenuto intorno alle 21 e sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e due macchine.

Al momento la dinamica dell'incidente non è chiara ed è al vaglio della Polizia Stradale. Secondo quanti riportano i quotidiani locali, la Smart della vittima, una donna di Bari di circa 40 anni, pare si sia scontrata prima con una vettura per poi finire contro il camion. L'impatto è stato fortissimo e la donna alla guida del veicolo è stata sbalzata fuori finendo rovinosamente sull'asfalto.















Il passeggero che era con lei nella Smart, fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Bari per la gestione della viabilità e per effettuare i rilievi di rito al fine di capire la dinamica dell'incidente.















Poche ore prima un ciclista 31enne di Triggiano, in provincia di Bari, è morto dopo essersi scontrato, per cause e modalità in corso di accertamento, con un'auto il cui conducente è poi fuggito senza fermarsi a prestare soccorso.









L’uomo era a bordo di una bicicletta elettrica e percorreva la statale 16 di Bari all’altezza del quartiere Torre a Mare, a sud della città. La Polizia stradale sta acquisendo anche i video delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire i fatti e identificare il pirata della strada.

