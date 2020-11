Alcune buone notizie arrivano sul fronte della pandemia. Intanto l’indice RT, che misura il numero medio di persone che un infetto può contagiare, è in calo, attestandosi all’1,08. Vanno, ovviamente, fatte alcune importanti distinzioni: mentre quattro regioni sono sotto l’1, in altre l’indice sta aumentando. In generale si riscontrano valori medi dell’RT tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle Regioni e Provincie Autonome.

Per la prima volta, inoltre, in questa settimana si registra una diminuzione dell'incidenza di casi Covid a livello nazionale negli ultimi 14 giorni: 706,27 ogni 100000 abitanti nel periodo 9/11/2020 – 22/11/2020 contro 732,6 per 100000 abitanti nel periodo 2/11/2020 – 15/11/2020. Guai però a lasciarsi andare a facili entusiasmi. L'incidenza, comunque, resta molto alta, e in Italia il numero di morti pone il Paese tra i peggiori al livello mondiale.















In ogni caso, come era stato anticipato alcuni giorni fa, una delle regioni in zona rossa è passata a quella arancione: si tratta della Lombardia. La notizia non è ancora stata ufficializzata dal governo, ma è stato il governatore Attilio Fontana a diffonderla dal suo profilo Twitter: "Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisone del Governo".















Purtroppo le buone notizie si fermano qui, dato che il monitoraggio dal 16 al 22 novembre, aggiornato il 25, informa che: "quasi tutte le Regioni o Province autonome sono ancora classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio, o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane. In particolare, 10 Regioni o Province autonome sono classificate a rischio alto di una trasmissione di Sars-CoV-2".









Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisone del Governo.

Queste le zone più a rischio: Abruzzo, Calabria (non valutabile), Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Pa Bolzano, Puglia, Sardegna e Toscana. Sulla Calabria si chiarisce che “è considerata a rischio alto a titolo precauzionale in quanto non valutabile in modo attendibile per completezza del dato di sorveglianza insufficiente al momento della valutazione anche per la stima dell’Rt”. Infine l’invito: “Data la trasmissibilità e la probabilità elevata di un imminente passaggio alla classificazione di rischio alto si raccomanda alle autorità sanitarie delle 7 Regioni o Province autonome con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese di valutare la opportunità di adottare, anche a livello sub-regionale, ulteriori misure di mitigazione”.

