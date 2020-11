Covid, morti Franco e Enza, marito e moglie. Avevano perso la figlia ad Amatrice

Avevano perso la figlia a causa del terremoto di Amatrice: Barbara Marinelli era la maestra d’asilo orvietana morta insieme al marito Matteo Gianlorenzi nel crollo dell’Hotel Roma della cittadina in provincia di Rieti. Il papà di Barbara, insieme alla mamma, aveva fondato l’associazione 3.36 per Barbara&Matteo, creata in memoria dei due giovani scomparsi.

L’associazione da allora si era distinta vari progetti di solidarietà che recentemente avevano riguardato anche l’emergenza covid dopo la pandemia che ha colpito l’Italia. Nei giorni scorsi a Orvieto Franca e Enzo, i genitori di Barbara, sono morti dopo essere stati contagiati dal virus. Una scomparsa che aggiunge ulteriore dolore a una famiglia già straziata dal terremoto del Centro Italia del 24 agosto 2016. (Continua dopo la foto)















Una tragedia che la famiglia Marinelli ha affrontato con grande coraggio e la creazione dell’associazione era una risposta al dolore. Adesso il Coronavirus si è portato via anche loro due. Enzo Marinelli era ricoverato già da diversi giorni per le conseguenze del contagio ma la prima ad andarsene è stata Franca il 22 novembre scorso, seguita a pochi giorni di distanza dal marito. Il sindaco di Orvieto Roberta Tardani ha scritto un post su Facebook ricordando i due genitori scomparsi: (Continua dopo la foto)















“Con Franca avevo parlato al telefono soltanto qualche giorno fa e mi aveva raccontato delle preoccupazioni che aveva per le condizioni del marito – scrive Tardani -. Anche in quella situazione, dopo tutto l’immenso dolore già provato – prosegue il post – aveva dimostrato la forza di una donna tenace e saggia quale era e come aveva dimostrato nella sua carriera da docente, passione che aveva trasmesso alla figlia”. (Continua dopo la foto)









Tra le iniziative dell’associazione un piccolo ma significativo parco giochi nell’area verde di piazzale Frustalupi (via Roma), una cucina da campo per la Protezione Civile, un elettrocardiografo al reparto di Cardiologia del Santa Maria della Stella e un’aula multimediale alla scuola per l’Infanzia Regina Margherita.

