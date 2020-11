“Prima di parlare…”. Fuoco e fiamme tra Matteo Bassetti e Ilaria Capua, l’accusa dell’infettivologo

Matteo Bassetti senza filtri nei confronti di Ilaria Capua. Il dottor Bassetti non ha preso vie periferiche per esprimere la sua opinione davanti a tutti. È accaduto durante il collegamento alla trasmissione di La7 L’aria che tira e la notizia viene riportata su TPI.

Tutti avranno avuto modo di apprendere le posizione di Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center dell’Università della Florida, in merito all’argomento più dibattuto delle ultime settimane, ovvero quello dei vaccini. La direttrice è intervenuto a DiMartedì, ma Bassetti ha deciso di controbbattere: “L’altra sera c’era una veterinaria che parlava di vaccini, così si crea confusione”. (Continua a leggere dopo la foto).















Sicuramente l’argomento è abbastanza spinoso e sta tirando in campo l’opinione di molti esperti, tra cui anche quella di Crisanti che si è schierato a favore di una maggiore trasparenza dei dati di sperimentazione rischiando di andare controcorrente. Basseti in merito alla Capua afferma: “Purtroppo nella medicina oggi c’è tanta confusione. nella trasmissione dell’altra sera abbiamo sovvertito l’ordine della meritocrazia”. (Continua a leggere dopo la foto).















Come ben si sa, Bsssetti è l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova e chiama a parlare le reali competenze in merito all’argomento delicato: “C’era una suora che parlava di economia planetaria, un giornalista che parlava delle complicanze della polmonite da Covid quasi facendo vedere le proprie lastre e una veterinaria che parlava di vaccini”, un appello affinchè chi prenda parola sia davvero competente in materia. (Continua a leggere dopo le foto).









“Bisogna rimettere ordine nella competenza: i vaccini, da che mondo è mondo, prevengono la malattia e l’infezione. Ho grandissimo rispetto per la dottoressa Capua, ma io non parlo di animali perché non ho le competenze. Dire che i vaccini non prevengono l’infezione è sbagliato. Dobbiamo dire che i vaccini non hanno un’efficacia del 100%: qualcuno verrà vaccinato e farà comunque l’infezione ma in forma molto meno aggressiva. Il vaccino per l’influenza ha un’efficacia del 50-60%, ma chi si fa la malattia se la fa in forma più lieve. Io non voglio attaccare nessuno, ma io non so cosa succede ai polli perché non faccio il veterinario”.

