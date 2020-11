“Addio, amore”. Le lacrime di Stefano, l’alpino 81enne che suonava la serenata alla moglie sotto l’ospedale

Piacenza, la storia di Stefano Bozzini e della sua Carla continua a commuovere. Le immagini di Stefano, l’alpino 81enne che dedicò una serenata alla consorte fuori dell’ospedale di Castelsangiovanni, sono diventate il simbolo di un legame indissolubile. Un amore che sfida persino la distanza imposta ma necessaria dell’emergenza sanitaria. Carla, affacciata alla finestra saluta il marito che suona per lei.

Impossibile non commuoversi. Il video dell’alpino di 81 anni è diventato virale nel giro di poche ore, emozionando e dando prova concreta che il vero amore è disposto a rivelarsi fino all’ultimo. Stefano Bozzini non poteva che trovare il modo per stare vicino alla consorte, ricoverata presso la struttura ospedaliera di Castelsangiovanni. Intorno a Carla, le operatrici commosse e in basso, il suo Stefano a suonare per lei. (Continua a leggere dopo la foto).















E pensare che pochi giorni dopo la serenata, la signora Carla è riuscita a tornare a casa. Purtroppo, però, un male incurabile che si portava dietro da tempo ha fatto chiudere per sempre i suoi occhi. Una notizia che ha scosso l’intera comunità, che non ha fatto altro che stringersi intorno alla famiglia per la dolorosa perdita. Ma anche l’Italia piange, oggi, la morte di Carla. (Continua a leggere dopo la foto).















Rimane impossibile rimuovere dalla mente l’immagine di Stefano seduto su uno sgabello sotto le finestre dell’ospedale, intento a dedicare una serata alla sua amata Carla. Armato di amore e di una fisarmonica, Stefano è riuscito a dimostrare a sua moglie che nulla avrebbe mai separato le loro vite. Fino all’ultimo respiro, Carla ha avuto modo di ricevere l’autenticità di un amore indissolubile. (Continua a leggere dopo le foto).









Era riuscito a ottenere un permesso, in conformità con le restrizioni anti Covid, per poter sostare solo qualche minuto sotto la finestra dell’ospedale, per far sì cha la sua Carla potesse ancora una volta ascoltare la sua musica. Aiutato dal figlio Maurizio, Stefano e la sua fisarmonica hanno raggiunto il mondo intero. La vicenda è apparsa su svariate testate giornalistiche. Carla non poteva che avere al suo fianco e fino all’ultimo respiro uomo migliore. L’anziano con questo gesto commovente aveva voluto dimostrare la sua vicinanza alla moglie. Carla continuerà a vegliare sul loro amore e Stefano non smetterà mai di suonare per lei. Riposa in pace dolce Carla.

“Vergogna!”. Si scattano selfie con la bara aperta di Diego Armando Maradona: 3 dipendenti dell’impresa di pompe funebri licenziati