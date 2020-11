“Quella caduta…”. Marta, morta a 10 anni durante l’ora di educazione fisica. È saltato fuori poco dopo la tragedia

È sotto choc la città di Palermo per la morte di Marta Episcopo, la bambina di 10 anni morta mentre si trovava nella palestra della sua scuola, l’Istituto Vittorio Emanuele Orlando in via Lussemburgo, durante l’ora di educazione fisica insieme ai suoi compagni.

Inutili i tentativi da parte del personale del 118 di rianimare la piccola. Ancora non sono molto chiare le cause del decesso. Seocndo una prima ricostruzione la bambina ha battuto in maniera violenta la testa durante l’ora di educazione fisica. Nonostante le siano stati prestati immediati soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato in tutti i modi rianimarla. Sgomento nell’intera comunità scolastica e per i compagni della sfortunata bimba, che hanno assistito pietrificati a quanto accaduto. (Continua a leggere dopo la foto)















Sarà l’autopsia, che verrà svolta nelle prossime ore, a chiarire le cause del decesso, ma dopo una prima ispezione cadaverica da parte del medico legale, che aveva escluso colpi mortali riconducibili a una caduta, si è fatta strada l’ipotesi del malore che non ha lasciato scampo a Marta Episcopo. La sua salma sarà restituita ai genitori solo al termine delle analisi. Tantissimi i messaggi di cordoglio e supporto, non solo da chi conosceva la bambina, ma anche dal sindaco della città Orlando che ha scritto un messaggio su Facebook. (Continua a leggere dopo la foto)















“La morte avvenuta a scuola di una bambina di 10 anni è una tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città. Sono certo di interpretare i sentimenti non solo della Amministrazione comunale ma di tutta Palermo, nell’esprimere vicinanza nel dolore alla famiglia di questa piccola, ai suoi insegnanti e ai suoi compagni”, ha scritto il primo cittadino. Anche la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta. Non solo, i social sono stati presi d’assalto con messaggi in ricordo di Marta. (Continua a leggere dopo la foto)









“Bella e dolce come la tua bellissima mamma che stimo e voglio bene come una sorella, mi stringo a questo grandissimo dolore insieme a tutti voi”, “Marta preziosa lo era davvero: le foto scambiate in chat con i nuovi compagni, che ieri piangevano davanti alla scuola, la ritraggono bellissima con dei luminosi occhi neri e dei lineamenti molto delicati. Il mondo dei Fanti rimane immobile davanti al dolore della famiglia. Vola in cielo piccolo Angelo”, ha scritto l’Associazione Nazionale del Fante Palermo.

