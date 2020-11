I dati sui nuovi casi di coronavirus iniziano ad essere meno negativi e un cauto ottimismo si respira alla vigilia delle feste natalizie. Ora, anche se dal Governo arrivano segnali di prudenza, si cerca di capire quali saranno le indicazioni su come comportarsi a Natale e Capodanno, soprattutto per quanto riguarda cene e cenoni. Intanto i capi delegazione e i presidenti di Regione si incontrano oggi per decidere le norme da adottare a partire dal 4 dicembre.

Il nuovo Dpcm conterrà sicuramente due prescrizioni sulle quali tutti sono d’accordo al momento: impianti sciistici chiusi fino a gennaio, nell’ambito di un coordinamento con Francia e Germania e quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero dopo le vacanze. Insomma, ci si potrà spostare, ma è chiaro che la quarantena rappresenta un forte deterrente a viaggiare oltre lo stivale. (Continua a leggere dopo la foto)















Da un lato c’è chi vuole rilanciare le attività economiche, dall’altro chi vuole evitare ad ogni costo il rischio di una terza ondata. Ed anche per quanto riguarda il numero dei commensali a tavola si cercherà un equilibrio tra queste due priorità. Va detto che, più di un’imposizione, nel nuovo Dpcm con ogni probabilità troverà spazio una raccomandazione sul numero di persone da invitare a casa. Si raccomanderà di invitare solo parenti stretti, fino a sei persone, massimo otto. (Continua a leggere dopo la foto)















Certo c’è anche chi, come il capo tecnico dell’Oms, Maria Van Kerkhove, afferma che la decisione più saggia per Natale sarebbe quella di non fare né pranzi né cene in famiglia per limitare la diffusione del virus: “La difficile decisione di non riunirsi in famiglia per le feste è la scommessa più sicura”. Ma c’è anche la consapevolezza che, dopo mesi di difficoltà, sarebbe troppo chiedere agli italiani di non vedere i parenti più stretti o di aspettare il nuovo anno da soli. (Continua a leggere dopo la foto)









Ecco quindi l’idea di consentire il ricongiungimento tra parenti più stretti e la possibilità di stare a pranzo e cena massimo in sei persone. Chi possiede una casa sufficientemente grande da consentire il distanziamento potrà arrivare a otto persone intorno alla tavola. Le altre misure: dal 4 dicembre riapriranno i centri commerciali anche nel fine settimana e nei festivi, almeno fino al 20 dicembre. Sugli spostamenti tra regioni, a parte i parenti più stretti, si va verso la regola dell’area arancione con spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22. Il coprifuoco, infine, potrebbe essere prolungato fino alle 23.

Nuovo Dpcm, spostamenti tra Regioni a rischio in tutta Italia. Le misure allo studio del Governo