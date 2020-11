Una regione fuori dalla zona rossa. Il governo decide: situazione migliora, diventa arancione

Emergenza Covid, alcune regioni fuori dalla zona rossa. Con il Natale alle porte, questa è la seconda buona notizia che sopraggiunge oggi dal fronte dell’emergenza sanitaria. Non solo è stato registrato un calo, seppur lieve, della curva dei contagi, ma a distanza di alcune settimane che vedranno l’entrata in vigore del nuovo Dpcm previsto per le festività, l’annuncio del ministro Roberto Speranza rende fiduciosi.

Come riportato su Il Corriere della Sera, il focus è sulla regione Lombardia che dovrebbero passare a "zona arancione" da venerdì. A tal proposito il governatore Fontana con cautela ha affermato che "Dal 27 novembre potremo chiedere di entrare in zona arancione. Anche perché i dati oggi addirittura ci accrediterebbero in zona gialla, ma io non voglio precorrere i tempi".















E si aggiunge che "in questi ultimi giorni c'è un costante, lento ma continuo miglioramento. Noi da un punto di vista tecnico da 15 giorni saremmo entrati nella zona arancione, il Dpcm pretende però giustamente che bisogna confermare i dati per due settimane. Quindi noi dal 27 potremo chiedere di entrare nella zona arancione". Rimane fondamentale valutare i dati quindi l'andamento della curva.















Infatti in attesa del prossimo Dpcm, lo stesso ministro Roberto Speranza non poteva che sottolineare che "valuteremo fino all'ultimo i dati, vogliamo vedere quanto riusciremo a piegare la curva, poi continueremo col principio di proporzionalità", posto che la guardia non deve essere abbassata: "Guai a scambiare i primi segnali che vanno in una direzione giusta in uno scampato pericolo. La situazione è ancora molto seria, la pressione sulle strutture sanitarie è ancora molto forte".









Nonostante sia stato registrato un lieve calo della curva dei contagi e dell’Rt per il ministro i dati rappresentano comunque “i numeri di un’epidemia ancora molto presente. Il dato più drammatico è quello dei decessi ma anche il dato delle persone contagiate è molto alto. Anche se da qualche settimana vediamo un segnale che l’Rt va nella direzione giusta, sta scendendo. Questo significa che le misure stanno dando i loro effetti, ma bisogna insistere con la massima attenzione e la massima prudenza”.

