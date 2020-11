La testa gli resta schiacciata, Ugo muore a 30 anni. L’ennesimo incidente sul lavoro

Lecco, grave incidente sul lavoro. La tragica vicenda è accaduta in provincia di Lecco e riguarda un giovane operaio, Ugo Gilardi, che perde la vita a soli 30 anni. Un mestiere il suo, che gli ha permesso di essere molto conosciuto e stimato nella comunità di Olginate e di Valgreghentino. L’incidente mortale è accaduto alle 8,30 circa, in via Enrico Fermi a Valgreghentino.

Nulla da fare per il 30enne rimasto vittima del grave incidente sul lavoro. Ugo Gilardi è rimasto letteralmente schiacciato con la testa tra un muletto e un palo. Sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Erano le 8,30 quando Ugo aveva da poco iniziato il turno di lavoro. Il residente di Olginate stava scaricando un escavatore dal proprio furgone. (Continua a leggere dopo la foto).















Una giornata come le altre e una fase di routine per il mestiere che il giovane 30enne svolgeva nei giardini. Ma questa volta per lui è andata diversamente. In merito alle prime ricostruzioni dei fatti, l’escavatore che Ugo stava scaricando dal furgone sarebbe servito per alcune mansioni di potatura. Forse in seguito a uno sbilanciamento, all’improvviso l’escavatore ha travolto l’uomo. (Continua a leggere dopo la foto).















Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori durato circa un’ora. Ugo Gilardi ha riportato seri traumi alla testa e ferite irrecuperabili. Il personale medico ha dovuto constatare il decesso sul posto. Come riportato su PrimaLecco, il giovane lavorava insieme al padre ed entrambi erano membri di Picett del Grenta: “Gilardi, da tutti ricordato come una persona solare e pronta al sorriso e allo scherzo, si era formato alla Fondazione Minoprio, in provincia di Como”. (Continua a leggere dopo le foto).









E nello specifico si apprende ancora su LeccoOnline che “le sue condizioni sono apparse da subito gravissime e infatti sul posto oltre all’ambulanza è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso da Bergamo nonchè dei vigili del fuoco per aiutare nelle operazioni di assistenza al ferito con la rimozione del macchinario”. Gli agenti intervenuti sul posto procederanno nella puntuale ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale.

Lutto nella politica italiana, morto a 36 anni. Il ricordo affranto dei colleghi: “Un dolore profondo”