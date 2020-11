Il bollettino del 24 novembre sull’emergenza coronavirus in Italia non ha fornito dati buoni. Sono 23.232 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 853 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 188.659 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.816, con un incremento di 6 unità. C’è un brutto dato che riguarda i decessi che sono 853 a fronte di quelli di ieri, 630”, ha affermato Gianni Rezza, direttore Prevenzione del ministero della Salute.

Il professor Franco Locatelli ha aggiunto: “Abbiamo 122 morti in più rispetto alla scorsa settimana, è un dato che non avremmo voluto commentare. E’ assai doloroso parlarne. Questo sarà un dato che tenderà a ridursi più tardivamente rispetto agli indicatori epidemiologici di trasmissibilità. Per qualche giorno continueremo a pagare un prezzo legato al periodo in cui il virus circolava in maniera più massiva nel paese”. Ora è però circolata una buona notizia sulla scuola. (Continua dopo la foto)















Uno dei temi principali che sarà all’ordine del giorno nella discussione di domani, mercoledì 25 novembre, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze che supportano la maggioranza sarà proprio il mondo scolastico. Si parlerà infatti della riapertura degli istituti scolastici, che al momento prevedono ancora la didattica a distanza. Ed è già stata fissata una data per quanto riguarda la possibilità di rivedere gli studenti varcare i cancelli delle scuole. (Continua dopo la foto)















Gli alunni delle scuole superiori nonché le seconde e terze classi della scuola media potrebbero ritornare a sedersi tra i banchi il 9 dicembre, cioè il mercoledì successivo al ponte dell’Immacolata. Già nell’intervista rilasciata a Lilli Gruber su La7, il premier aveva ipotizzato che le scuole potessero riaprire i battenti a dicembre. Coloro che spingono con forza per assumere questa decisione sono il Movimento Cinque Stelle, con il ministro Lucia Azzolina in testa, e Italia Viva di Renzi. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda i morti per il Covid, si allunga la lista dei medici che hanno perso la vita. L’ultimo è Daniele Cagnacci, napoletano, 64 anni. Aveva lo studio l corso Umberto, nel centro del capoluogo partenopeo. Ed era diventato il punto di riferimento di un intero quartiere. Cagnacci è morto in soli 5 giorni dopo aver scoperto la positività al virus.

Addio Daniele, il medico dal cuore d’oro ucciso dal Covid in soli 5 giorni: “Rimarrai sempre nei nostri cuori”