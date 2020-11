Covid, zone rosse e arancioni: la decisione del governo. “Ma qualcosa può cambiare”

Festività sobrie in arrivo, con un Natale 2020 all’insegna delle restrizioni fra zona rosse, arancioni e gialle. Proprio questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza per rinnovare le misure restrittive relative ad alcune regioni italiane.

In queste ore il governo doveva decidere sulla sorte di alcune regioni e il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che sarà valida fino a 4 dicembre. Intanto in Veneto, che al momento resta zona gialla, il governatore Luca Zaia ha firmato la nuova ordinanza anti assembramenti "Abbiamo introdotto nuove misure che guardano molto al tema degli assembramenti, ma è in linea con la precedente", ha spiegato Zaia nel consueto punto stampa in diretta Facebook.















La nuova ordinanza sarà valida fino al 4 dicembre "in tempo con il nuovo Dpcm", ha aggiunto il governatore veneto, sottolineando che "nel frattempo, se potessimo avere un calo dei parametri, potremmo intervenire per un minimo di allentamento soprattutto per le attività che stanno soffrendo". E proprio fino al 4 dicembre resterà valida l'ordinanza firmata questa mattina dal ministro della Salute Roberto Speranza.















Il regime di restrizioni imposte alle Regioni non si è allentato e

la nuova ordinanza rinnova le misure restrittive relative alla Provincia autonoma di Bolzano e alle Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020 – si legge in una nota del ministero – ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.









Basilicata, Liguria e Umbria restano arancioni mentre la provincia di Bolzano rossa. Al momento le regioni rosse sono Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Calabria e Provincia autonoma di Bolzano. Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Sicilia sono arancioni, mentre Lazio, Molise, Veneto, Sardegna e Provincia autonoma di Trento sono ‘zona gialla’.

“In un quadro epidemiologico diverso, con Rt sotto 1 potremo valutare di riaprire anche una fase diversa nel Paese. Ma ci vuole prudenza, non bisogna correre”, ha detto al Tg5 il ministro Speranza

