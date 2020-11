Stiamo rovinando la vita ai giovani solo per salvarla agli anziani: quindi “viva Darwin”. Niente di che, dunque, se in piena pandemia Covid muoiano in maggioranza anziani, è semplice selezione naturale. Queste le parole disumane pubblicate su Facebook da un consigliere comunale di maggioranza a Pavia, Niccolò Fraschini (della lista civica Pavia Prima).

Dalla bio del suo profilo Facebook Fraschini si definisce “orgogliosamente lombardo, liberale e europeista” ma anche “testardo e juventino”. Sulla sua hompage troneggiano foto con Berlusconi e post contro Laura Ravetto. Già nel marzo scorso Fraschini aveva fatto parlare di sé, ricordate perché? (Continua dopo le foto)





























Le parole di Niccolà Fraschini a marzo: “Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive in mezzo all’immondizia (napoletani et similia), da gente che non ha il bidet (francesi) e da gente la cui capitale (Bucarest) ha le fogne popolate da bambini abbandonati. Da queste persone non accettiamo lezione di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo, i ruoli torneranno a invertirsi. #Coronavirus”. Agghiacciante davvero. Ma incredibilmente, Fraschini, questa volta è riuscito a vomitare di peggio: “Questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani”, scrive nel suo commento. “Sono nove mesi che non pensiamo ad altro, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando sul lungo termine la vita di un sacco di giovani. È il solito conflitto generazionale, tra garantiti e non. Tutta questa vicenda ha dimostrato che ancora una volta che l’Italia dà la precedenza sempre e solo agli anziani. Adesso è tempo di cambiare il passo, di sacrifici ne abbiamo già fatti fin troppi, abbiamo già fatto due tentativi, direi che Conte e i suoi sgherri hanno la coscienza pulita: adesso si può riaprire e poi, ripeto, viva Darwin!”.









Come se non bastasse Niccolò Fraschini sempre su Facebook: “Con grande chiarezza e senza alcuna ambiguità voglio chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite offese da ciò che ho scritto”, ma non se ne assume la responsabilità, poiché hanno “strumentalizzato le mie parole, estrapolandole dal contesto. Ho sempre affermato che per me tutelare gli anziani è doveroso, ma anche che questo non può avvenire sempre a spese dei più giovani, che sono ogni giorno penalizzati dai lockdown e che vedono a rischio il loro futuro”. Aggiungendo anche una specifica: “Ho genitori 70enni”, spiega Niccolò Fraschini, e “ho visto con i miei occhi quanta sofferenza questo virus può causare non solo ai malati ma anche ai loro cari”. Già in altri post Fraschini aveva detto la propria, ma diciamo che non ne sentiamo più l’esigenza, sarebbe possibile smettere?

“Stavolta non ci passo sopra”. Tommaso Zorzi in crisi nera: c’è rimasto troppo male. La decisione drastica dopo la diretta