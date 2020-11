Anna e Francesco, insieme da 63 anni, muoiono per Covid a pochi giorni di distanza

Un’altra coppia insieme da una vita stroncata dal maledetto coronavirus. Sessantatre anni trascorsi l’uno accanto all’altra, morti a pochi a giorni di distanza: Francesco ha raggiunto la sua Anna. Il virus ha portati via entrambi. Prima Anna Ferrentino, deceduta l’11 novembre, poi Francesco Clemente, sabato 20. È accaduto a Sarno, in provincia di Salerno, dove la malattia ha mietuto 11 vittime. Ad annunciare la morte di Francesco, per tutti “Don Ciccio” è stato il sindaco della città, Giuseppe Carfora.

Anche il suo portavoce Antonio Orza, come riporta Repubblica, ha scritto un post su Facebook in suo ricordo. "Il mostro invisibile – si legge nel post – se li è portati via don Ciccio e la signora Anna, a pochi giorni di distanza, dopo una vita insieme lunga 63 anni. Le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia Clemente e un abbraccio forte all'amico Peppino".















Quella di Sarno è solo l'ultima triste storia legata al Covid 19. Solo pochi giorni fa, poco prima di Anna e Francesco, se ne sono andati praticamente insieme anche Ugo e Graziella. Ottantanove anni ciascuno, sono morti nello stesso giorno. Inseme per 65 anni, a inizio novembre e a pochi giorni di distanza, sono stati ricoverati in due ospedali diversi: lui al Niguarda di Milano e lei al San Carlo.















Nonostante le cure però non ce l'hanno fatta e a distanza di qualche ora si sono spenti. Da Tortoreto, in provincia di Teramo, la drammatica storia di Natalina Medori, per tutti Lina, che se ne è andata a 72 anni: il marito, Dante Schiavoni, 80 anni, non l'ha lasciata mai sola, l'ha vegliata fino alla fine e per questo motivo si è contagiato.











A soli 9 giorni dopo dalla scomparsa della donna che gli è stato accanto per tutta la vita è morto anche lui. “Dante non ha mai abbandonato la moglie, neanche da morta, l’ha vegliata sempre”, ha raccontato un parente a Il Messaggero. Risultato a sua volta positivo al tampone è stato ricoverato prima a Teramo, poi nel nosocomio di Giulianova. Si è spento due sabati fa, a pochi giorni dalla moglie Lina, che è stata tumulata il 6 novembre.

