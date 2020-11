Addio Antonio: il sindaco ucciso dal Covid. Un’intera comunità in lutto

Il coronavirus continua ad uccidere centinaia di persone ogni giorno in Italia. Solo nelle ultime 24 ore sono stati 630 i pazienti che hanno perso la vita per complicanze legate alla malattia. Sono 22.930 i contagiati in un giorno, mentre i guariti sono 31.395. Dall’inizio della pandemia sono state superate le 50 mila vittime. I tamponi processati sono stati 148.945; 9 le persone in più che sono entrate in terapia intensiva, mentre sono 418 in più i nuovi ricoverati negli altri reparti.

E in queste ore è stata comunicata la triste notizia della scomparsa del sindaco di Melito, comune in provincia di Napoli. Il primo cittadino Antonio Amente si è spento a causa del Covid-19. Era ricoverato in ospedale, dove è sopraggiunta la sua morte. Aveva 69 anni. Era stato lui stesso a comunicare la sua positività al nuovo coronavirus, lo scorso 11 novembre. Aveva riferito ai suoi concittadini che era positivo e che era stato trasportato all’interno del nosocomio San Giuliano di Giugliano. (Continua dopo la foto)















Amente aveva accusato una crisi di natura respiratoria. In un primo momento era stato riferito che il suo stato clinico fosse abbastanza stazionario, infatti era sotto osservazione medica ma non si temeva il peggio. Poi è arrivato un improvviso peggioramento nelle ultime ore, che non gli ha lasciato scampo. L’intera comunità di Melito è in lutto e non riesce ad accettare di aver perso così l’amato sindaco. Era stato eletto primo cittadino per il suo secondo mandato tre anni fa. (Continua dopo la foto)















Durante il periodo della sua malattia aveva detto agli abitanti del suo paese di “rispettare minuziosamente le ordinanze e le disposizioni in materia di Covid-19”. Questo il commento del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: “Apprendo con dolore della morte di un altro amministratore della nostra città metropolitana. Antonio Amente è stato sottratto all’affetto della sua famiglia e dei suoi cittadini. A nome di tutto il consiglio metropolitano esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia”. (Continua dopo la foto)









Il vice sindaco metropolitano Domenico Marrazzo lo ha voluto ricordare così: “La morte del caro Antonio priva la nostra terra di una preziosa figura di amministratore e personalmente perdo anche un caro amico”. Nessuno avrebbe mai immaginato una fine del genere per Antonio Amente; tutti speravano potesse riprendersi per ritornare a lavorare, ma così non è stato.

