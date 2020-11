“È deceduto”. Dall’ospedale comunicano la morte di Fernando per Covid. Ma per loro c’è la scoperta choc

Foggia, la vicenda ha dell’incredibile. Momenti di tensione vissuti tra i parenti di Fernando Cristiani, ospite della Fondazione Palena. Il suo nome tra gli altri 70 contagiati Covid della struttura, tra i 28 operatori sanitari e i degenti. L’uomo è risultato positivo il 6 novembre e da quel giorno nessun caro gli ha potuto far visita. Poi la comunicazione del decesso, ma la storia non si limita a questo.

A comunicare il decesso di Fernando è stato il pronto soccorso del Policlinico Riuniti. Erano le 2.44 della notte, quando tra mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, quando il telefono di casa Cristiani ha squillato. La moglie dell’anziano ha così risposto, ma dall’altra parte della cornetta solo la musica registrata dei tempi d’attesa. La donna ha così riagganciato.(Continua a leggere dopo la foto).















Il giorno successivo alla telefonata, la nuora dell’anziano apprende sul gruppo dei familiari degli ospiti della Rsa Palena, che il suocero era deceduto, dunque la donna ha subito contattato la direttrice della casa di riposo. La conferma della dolorosa notizia arriva dalla direttrice. Anche lei avrebbe ricevuto una telefonata dal pronto soccorso alle ore 2.40 dove le veniva comunicato il decesso. (Continua a leggere dopo la foto).















La dolorosa notizia ha investito i familiari di Fernando, che hanno provveduto a organizzare le esequie dell’uomo al punto che il funerale sarebbe stato previsto per venerdì 20 novembre alle ore 10.30. Erano le 14 del giovedì, quando gli addetti alle onoranze funebri muniti di bara si sono recati presso la struttura per prendere la salma del signor Cristiani. Ma nel frattempo, pochi minuti prima, un’altra telefonata è sopraggiunta in famiglia. (Continua a leggere dopo le foto).









A chiamare era nuovamente il pronto soccorso, ma la comunicazione questa volta era diversa. Il personale informava la famiglia che le condizioni di salute di Fernando stavano peggiorando. Stando a quanto appreso nei giorni precedenti, l’uomo era già deceduto da giorni. La famiglia cade nuovamente in confusione, e la nuora, sconvolta, si muove per apprendere delucidazioni: la dottoressa ha spiegato che la notte in cui è avvenuta la telefonata, in realtà, il signor Cristiani era grave, ma era vivo. L’episodio sconvolgente rimane ancora in sospeso: l’uomo non è deceduto e non si sa ancora chi abbia fatto quella telefonata. Nel frattempo Francesco, Rita e Luciano, figli dell’anziano, si sono rivolti a un legale.

