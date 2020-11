“Legati e imbavagliati”. Paura per l’ex giornalista Rai: una notte di terrore per lui e la moglie

Nepi, panico in casa dell’ex dirigente della Rai. Un incubo quello vissuto nella notte da Giampaolo Sodano e dalla moglie Fabrizia Cusani. Sarebbero entrati nella villa di famiglia, situata nella Tuscia, lungo la Cassia. Mossi nel buio, gli aggressori avevano un piano ben preciso che sono riusciti a mettere in atto. I ladri hanno disattivato le telecamere e li hanno aspettati fuori casa.

Un piano pensato a tavolino dai malviventi che secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati sei in tutto, tra italiani e albanesi. Una volta disattivate le telecamere di sicurezza, i malviventi hanno aspettato la coppia per poi trascinarla di forza in casa. Qui marito e moglie, posti in stanze differenti, sarebbero stati legati e imbavagliati. Lo scopo dei malviventi era quello di derubare la villa del noto ex dirigente Rai. (Continua a leggere dopo la foto).















Non sono riusciti a raggiungere la cassaforte, ma la refurtiva ammonta, secondo gli inquirenti, a migliaia di euro. Un danno non solo materiale, ma soprattutto piscologico, posto l’agire dei ladri. A lanciare l’allarme ai carabinieri, i domestici presenti in casa. Avrebbero tentato la fuga a bordo dell’auto dei coniugi, ma davanti a un cancello chiuso con il lucchetto non hanno potuto fare altro che fuggire nel buio di corsa, prima dell’arrivo delle pattuglie. (Continua a leggere dopo la foto).















Nessuna ripercussione fisica su entrambi, usciti sicuramente scossi da un vero e proprio incubo. Il raid è durato poco più di sessanta minuti. Gianpaolo Sodano è conosciuto da tutti come ex dirigente dell’azienda Rai, ma anche come mastro oleario e giornalista. Fabrizia Cusani, ora in pensione, era docente di urbanistica all’Università di Roma. Abitano Nepi dal 2000 e hanno dato alla luce due figli, Alessia e Gabriele. Sodano e Cusani sono anche nonni di tre nipoti Isotta, Carolina e Anna. (Continua a leggere dopo le foto).









Nello specifico, a intervenire presso Monte Topino, località nel territorio di Nepi al confine con Sutri, i carabinieri della compagnia di Civita Castellana. In seguito alle ispezioni degli ambienti, gli inquirenti aprono adesso la caccia all’uomo. I rapinatori hanno fatto irruzione coperti in volto e armati. Disattivate le telecamere, nessuna immagine reperita al momento. Si rimane in attesa di aggiornamenti.

Festa choc, bevono igienizzante per le mani: 7 morti e 2 in coma