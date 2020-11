Coronavirus, zone rossa e arancione: ministro Speranza firma nuova ordinanza

Zona rossa e arancione, c’è una nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza con le misure di contenimento dei contagi da coronavirus. L’ordinanza entra in vigore oggi e rinnova le misure anti-Covid adottate per la Calabria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Valle d’Aosta.

La nuova ordinanza – sottolinea una nota del ministero – è valida fino al 3 dicembre, "ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre". Alla luce del Dpcm, infatti, le regioni dal 27 novembre potrebbero cambiare colore e approdare in una fascia diversa. La Puglia e la Sicilia rimangono dunque in zona di rischio 'arancione'. Nessun passaggio a livello di rischio più alto, 'rosso', come si ipotizzava.















Mentre è in arrivo in serata, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, un’ordinanza del ministro della Salute che certificherà il passaggio della Regione Abruzzo nella zona rossa, fascia a maggior rischio per Covid-19.

Intanto inizia ad appiattirsi la curva del contagio in Italia. "La curva epidemica negli ultimi giorni comincia ad appiattirsi, vediamo un rallentamento della crescita dell'incidenza dei casi di Covid-19", ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, in conferenza stampa al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia.















"Abbiamo un carico di 351 casi per 100mila abitanti in 7 giorni, con differenze regionali: in alcune regioni abbiano numeri a due cifre e non più a tre. Altre sono ancora a livelli elevati, toccano i 500 i 700 casi. Abbiamo detto che il primo indicatore a muoversi è l'Rt e il secondo è l'incidenza che diventa un elemento molto importante. Quando c'è un numero di casi significativo, diventa un elemento di preoccupazione perché ha un impatto sui servizi assistenziali", ha aggiunto Brusaferro.









“L’epidemia in Italia si mantiene a livelli critici sia perché l’incidenza di nuove diagnosi resta molto elevata e ancora in aumento, sia per gravità con un significativo impatto sui servizi assistenziali”, ha detto illustrando le conclusioni della cabina di regia.

“Non possiamo cantar vittoria perché l’indice Rt è ancora sopra 1 e i nuovi casi crescono anche se più lentamente, il nostro obiettivo è portare Rt sotto 1 per poter garantire la rapida riduzione dei casi. Una crescita lenta della curva non è l’obiettivo che vogliamo” raggiungere, ha concluso Brusaferro.

