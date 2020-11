Francesco Totti ha avuto il Covid. L’ex capitano della Roma è stato contagiato qualche settimana fa, ma la notizia è uscita con qualche giorno di ritardo per rispettare la privacy della famiglia. Un periodo non proprio positivo per Totti che ha perso il papà Enzo. Il virus ha colpito anche la moglie Ilary Blasi, che però non ha avuto sintomi e si è negativizzata dopo poco tempo.

Per Francesco Totti le cose sono andate diversamente. Infatti all’inizio anche lui aveva solo pochi sintomi come febbre e debolezza, ma le sue condizioni erano soddisfacenti. Tuttavia la sua battaglia al Covid è stata complicata. Come ha ammesso l’ex numero 10 della Roma in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. (Continua dopo la foto)















“Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene – scrive Totti -. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: Polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2!”. (Continua dopo la foto)















“Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti (del Campus Biomedico, ndr). Il Covid – il messaggio finale di Totti – si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”. (Continua dopo la foto)









Insomma sono stati giorni lunghi e complicati per Francesco Totti. La sua esperienza insegna che non bisogna sottovalutare questa malattia e bisogna porre in essere tutte le attenzioni del caso per limitare il contagio. Soprattutto quelle che vengono ripetute costantemente dalle istituzioni: uso della mascherina, lavaggio delle mani e distanziamento sociale. Anche ieri il numero dei contagiati ha abbondantemente superato quota 30mila e si sono contati 653 morti.

“Sono distrutta”. Elisa Isoardi a poche ore dalla finale di Ballando con le stelle: cosa succede dietro le quinte