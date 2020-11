“Sono sempre stata convinta che nel cinema, come nella vita, tutta la bellezza e la durezza si nascondano nei dettagli: il modo di fare, più che le azioni in sé, lo sguardo più che gli occhi, il sospiro tenuto a lungo, più che il pianto a dirotto”. È un estratto dell’ultima intervista rilasciata prima che la malattia prendesse il sopravvento. Un male infame, subdolo e strisciante che se l’è portata via a 42 anni con tutto il suo immenso talento.

Da giorni era ricoverata da giorni presso il policlinico Gemelli per l'aggravarsi di un male che da mesi l'affliggeva. Un talento ancora tutto da sbocciare quello che comunque era riuscito già a imporsi al Festival del Cinema di Venezia 2017 con il lungometraggio "Dove cadono le ombre" con Federica Rossellini, prodotto da Fandango e da Rai Cinema. Un film toccante al centro del quale non c'è solo la storia di Mariella Mehr, scrittrice e poetessa svizzera di etnia jenisch, vittima del programma eugenetico Enfants de la grand-route.















Ma anche la storia del suo popolo che si vide sottrarre centinaia e centinaia di bambini affidati a orfanatrofi o cliniche psichiatriche o dati in adozione. Una carriera veloce quella di Valentina Pedicini. Nata a Brindisi nel 1978 si diploma in regia alla Zelig International school of documentary. I suoi lavori vengono selezionati e attenzionati in numerosi Festival.















Con "Dal profondo", che racconta la storia dell'ultima minatrice sarda, vince il Premio Solinas e approda al Festival di Roma ed entra nella cinquina ai Nastri d'Argento. "Era ieri", il suo primo cortometraggio, è ambientato a Brindisi e approda al Festival di Venezia 2016. Con il docu-film "Faith" conquista i Docs di Barcellona nel 2019. "Faith" è una cronaca – nello stesso stile di "Dal profondo" – di una comunità di monaci guerrieri, isolati da vent'anni in un monastero tra le colline italiane.











Il documentario è stato selezionato anche al Festival del Cinema di Berlino. La salma sarà trasferita dalla camera ardente del policlinico Gemelli di Roma a Foglianise, in provincia di Benevento, dove si svolgeranno i funerali.

