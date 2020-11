Un destino terribile e crudele quello riservato a Luciano Rinaldo, 70 anni di Padova, pensionato, morto in un brutto incidente con la bicicletta verificatosi in via Monticelli, sui colli del Basso Vicentino.

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei carabinieri, il settantenne che era uscito in bicicletta con un gruppo di amici, stava percorrendo via Monticelli, tra Villaga e Sossano, quando avrebbe urtato per sbaglio la bici di un amico finendo nella corsia opposta. In quel momento il 59enne alla guida di una Opel Corsa non è riuscito a evitarlo e lo ha investito. L’incidente è stato inevitabile e Luciano Rinaldo è caduto sull’asfalto. (Continua a leggere dopo la foto)















Immediati i soccorsi intervenuti sul luogo dell’incidente: gli operatori del Suem 118 e i carabinieri per i rilievi del caso e gestire il traffico sulla via Monticelli. Per soccorrere il 70enne era stato anche fatto alzare in volo l’elisoccorso di Padova ma è stato tutto inutile, perché il medico del Suem 118 non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso. I traumi riportati da Luciano Rinaldo erano troppo gravi ed è morto poco dopo l’impatto con la Opel Corsa. (Continua a leggere dopo la foto)















“Luciano ci ha lasciato facendo una cosa che gli piaceva molto”, ha detto al Gazzettino la moglie Giuseppina. Solo 24 ore dopo la tragedia il figlio minore Andrea ha discusso la tesi. “La bicicletta era la grande passione di papà, era stato anche membro di alcuni gruppi sportivi e con la pensione poteva coltivare il suo hobby preferito”, ha raccontato il figlio. (Continua a leggere dopo la foto)









“Papà era solito fare trasferte anche molto più lunghe delle corse nel vicentino o verso altre mete più vicine. In sella alla sua bici era stato in Polonia o in Corsica. Era una persona socievole e squisita, con due grandi passioni, la famiglia e la sua bicicletta“.

