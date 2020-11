Covid, 38enne incinta al sesto mese perde il bambino. Ora lotta tra la vita e la morte

Trentottenne incinta di sei mesi positiva al coronavirus perde il bambino. La storia arriva da Cagliari ed è stata raccontata dal quotidiano ‘L’unione sarda” in un articolo a firma Matteo Vercelli. La donna è stata operata venerdì all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dai medici della struttura e dai rianimatori dell’ospedale Brotzu.

Colpita da una polmonite da Covid, la donna originaria di un paese del Sulcis Iglesiente, nel Sud Sardegna, ha purtroppo perso il bambino e ora si trova ricoverata in condizioni molto gravi. Ricoverata all'ospedale del capoluogo, le sue condizioni si erano aggravate obbligando i medici a intubarla.















Il quadro clinico si è fatto preoccupante e quando la situazione è precipitata l'équipe medica del reparto di ginecologia del Santissima Trinità ha portato la donna in sala operatoria salvando di fatto la vita alla 38enne. "Per il piccolino nel grembo della donna – si legge sull'Unione Sarda – non c'è stato nulla da fare".















Le condizioni della donna sono ritenute molto gravi ed è stato necessario trasferirla all'ospedale Brotzu dove c'è un macchinario per l'ossigenazione "esterna" del sangue. Solo ieri Dario Marras, 32 anni, è morto all'ospedale di Sassari dove era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Pneumologia. Paziente oncologico, un tumore che combatteva per la seconda volta, Dario aveva mandato un messaggio pieno di coraggio dal letto d'ospedale in cui lottava contro il virus indossando il casco per l'ossigeno.









Il giovane aveva raccontato di essere stato sempre molto attento nel rispettare le regole anti-contagio. “Ero sereno per l’esito del tampone – aveva scritto in un post -. essendo un paziente oncologico sono molto scrupoloso (mascherina sempre sia io che i miei familiari anche a casa e sto isolato in stanza). Invece ecco la doccia fredda”.

