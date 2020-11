Negozi, bar e ristoranti verso la riapertura anche di sera. C’è la data

Il Governo le sta tentando tutte per evitare il lockdown totale. Una eventuale chiusura generalizzata di negozi e attività porterebbe al collasso un’economia già fortemente penalizzata dagli ultimi mesi di pandemia. Ed allora ecco i Dpcm e i relativi provvedimenti si moltiplicano e susseguono portando ogni volta piccole o grandi novità. Stavolta c’è molta attesa per il prossimo decreto con le nuove misure che dovrebbero partire da giovedì 3 dicembre.

In queste ore ministri, presidente del consiglio e comitato tecnico sono al lavoro per varare il nuovo piano che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe contenere allentamenti e deroghe. Intanto il governo spera che per il 3 dicembre le regioni in piena emergenza, e dunque in zona rossa, siano molte di meno. L'augurio è che le attuali misure riescano a contenere il contagio, in modo da arrivare al ridosso delle feste natalizie con una situazione migliore e poter così concedere alcune aperture in vista del Natale.















Mentre dal ministero della Salute fanno sapere che è "presto per parlarne" e da Palazzo Chigi fonti governative affermano che "non ci sarà alcun liberi tutti" si parla comunque di modifiche agli orari di apertura. In particolare sono allo studio ipotesi di aperture più prolungate di negozi, bar e ristoranti per consentire una ripresa degli affari nel periodo più 'vivace' dell'anno. Il tutto, però, a condizione che intorno al 21 o 22 dicembre si torni ad applicare nuove chiusure.















Si calcola che intorno al 10 dicembre quasi tutte le regioni saranno fuori dal rischio più alto, in ogni caso per le zone rosse si potrebbero applicare misure rigide solo ad alcune province, mentre nel resto d'Italia via a misure meno stringenti. Sempre fermo restando il divieto di feste e cenoni con persone di diversi nuclei familiari. Molti governatori chiedono la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana e non è da escludere che nel nuovo Dpcm venga inserita una proroga nell'orario di apertura dei negozi al dettaglio.









In discussione è la possibilità di riaprire bar e ristoranti la sera nelle zone gialle e in parte della giornata anche in quelle arancioni. Ovviamente ci saranno comunque delle restrizioni da osservare, come il numero di posti a tavola, quattro o al massimo sei. Rimarrebbe, infine, il divieto di assembramenti in strade e piazze e divieti di sosta di fronte ai locali. Ma il coprifuoco potrebbe essere spostato in avanti di almeno un’ora se non due.

