Strage di Erba, per Olindo e Rosa è davvero finita. La notizia gela i coniugi Romano

Scontano una condanna all’ergastolo per aver ucciso quattro persone, tra cui un bimbo di due anni. Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati i protagonisti della Strage di Erba, uno dei fatti più violenti della cronaca italiana. Il 3 maggio 2011, la Corte Suprema di Cassazione di Roma ha reso definitiva la sentenza che ha riconosciuto come autori della strage i coniugi Romano, già condannati all’ergastolo con isolamento diurno per tre anni il 26 novembre 2008 dalla Corte d’Assise di Como.

Secondo quanto ricostruito, marito e moglie hanno uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori, riuscì a salvarsi grazie ad una malformazione congenita alla carotide. La strage avvenne nell’abitazione di Raffaella Castagna, in una corte ristrutturata nel centro della cittadina. L’appartamento fu dato alle fiamme subito dopo l’esecuzione del delitto. (Continua a leggere dopo la foto)















I difensori della coppia – Fabio Schembri e Luisa Bordeaux – da tempo insistono per l’analisi di alcuni reperti che, sostengono, non erano stati presi in considerazione nelle indagini e il 17 novembre si è tenuta l’udienza, davanti alla Corte di Cassazione, in cui i due legali hanno chiesto nuovamente l’esame di questi reperti. Gli avvocati Schembri e Bordeaux hanno anche rinnovato la richiesta di accedere al server della Procura di Como per poter disporre di tutte le intercettazioni telefoniche e ambientali. L’obiettivo dei difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi era quello di arrivare a presentare un’istanza di revisione del processo ma nell’udienza di due giorni fa la prima sezione penale della Cassazione ha detto no all’analisi dei reperti. (Continua a leggere dopo la foto)















“Questa analisi era volta ad analizzare reperti mai analizzati, per noi si tratta di un accertamento tecnico di rilievo, andremo comunque avanti e presenteremo istanza di revisione a Brescia”, ha detto all’Adnkronos l’avvocato Fabio Schembri dopo il rigetto della Cassazione che ha detto no all’analisi di nuovi reperti. Ora per i coniugi Romano forse è davvero finita. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ora attendiamo il deposito delle motivazioni della Corte – dice all’AGI l’avvocato Fabio Schembri – per vedere se in quelle i giudici indicheranno comunque una possibile soluzione per analizzare questi reperti. Noi vorremmo sapere una volta per tutte su quali ‘armi’ possiamo contare per chiedere la revisione a cui stiamo lavorando”.

