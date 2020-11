Mascherine anti Covid, gli errori da non fare per evitare il contagio

No alle mascherine portate sul braccio o in tasca quando non si utilizzano e no anche all’uso troppo prolungato, oltre la mezza giornata, della stessa mascherina. Ecco le e istruzioni per l’uso e gli sbagli più frequenti fatti dagli italiani alle prese con questa protezione obbligatoria.

Il decreto legge Covid approvato dal Consiglio dei ministri del 7 ottobre ha istituto l'obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi aperti e chiusi a prescindere dal distanziamento, persino quando si è a casa se si ricevono visite dei non conviventi. Gli errori più comuni sono legati fondamentalmente al posizionamento della mascherina che deve coprire dal naso fino al mento. Il secondo è quello di sopravvalutare questo dispositivo che deve essere sempre accompagnato dalle altre misure, in particolare dal distanziamento.















La mascherina non va mai toccata con le mani se non adeguatamente disinfettate. Secondo gli esperti anche aggiustarsi costantemente il dispositivo di protezione è un comportamento a rischio perché le nostre dita potrebbero essere contaminate.

La mascherina non va messa in tasca né indossata sul braccio. È utile riporla in un piccolo sacchetto di plastica, come quello dei surgelati, piegata con la parte che va sulla bocca all'interno.















Attenzione al tempo di utilizzo – Una mascherina chirurgica, portata da un medico, dovrebbe essere usata 4 ore al massimo. In una situazione di comunità si può utilizzare anche mezza giornata. Stesso discorso per le mascherine lavabili.









Prima di indossare la mascherina lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l’igiene delle mani con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi; indossare la mascherina toccando solo gli elastici e avendo cura di non toccare la parte interna. Durante l’uso se si deve spostare la mascherina manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci e se si tocca la mascherina si deve ripetere l’igiene delle mani.

Secondo il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, le mascherine chirurgiche sono “efficaci due, massimo sei ore, ma ad oggi non ci sono strumenti e metodologie che ne garantiscano il riutilizzo con le stesse performance”.

