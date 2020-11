“L’hanno trovata morta”. Gilda non rientra dalla passeggiata, era lì, senza vita

Non si è conclusa bene la vicenda della donna di 94 anni di Pedavena, provincia di Belluno, di cui si erano perse le tracce martedì 17 novembre. La donna, Gilda Tonet, era uscita a fare una passeggiata e non era più rientrata, senza avvertire nessuno. E così sono iniziate le ricerche condotte da squadre permanenti dei vigili del fuoco, volontari dei pompieri e personale del soccorso alpino. Le ricerche sono durate diverse ore e alla fine il corpo della donna è stato ritrovato ieri.

Niente da fare per la 94enne il cui corpo è stato ritrovato in una zona di fitto bosco, in un dirupo, a 20 metri di profondità rispetto al sentiero "Venezia Secca". Ad individuare il cadavere è stato il Nucleo cinofilo dei vigili del fuoco. Immediatamente sono state fatte le verifiche del caso per accertarsi se la donna fosse ancora in vita. Dopo la sicurezza che non ci fosse più nulla da fare il corpo è stato recuperato dalle squadre Saf Speleo (Alpino Fluviali) dei vigili del fuoco e riportata sul sentiero.















Purtroppo incidenti del genere non sono poi così rari. È di cinque giorni fa appena la notizia della morte di un escursionista lombardo di 34 anni che è scivolato durante una camminata sul monte Pallino a circa 2000 metri d'altezza. In questo caso l'uomo non era da solo, una condizione sicuramente di minor rischio, ma l'amico ha solo potuto dare l'allarme ed il Soccorso Alpino, una volta giunto sul posto, non ha potuto fare altro che recuperare il corpo senza vita dell'uomo.















Tale tipo di incidente ha avuto un'impennata negli ultimi anni, tanto che in alcune regioni è stata approvata la richiesta di far pagare agli escursionisti meno prudenti il costo delle operazioni di salvataggio. Ciò avviene in Lombardia dal 2015 ed in Piemonte dal 2016, mentre in Abruzzo si è costituita una commissione di esperti che ha il compito di redigere una bozza di legge sull'argomento.









Sicuramente in molti casi sono l’impreparazione e la superficialità a provocare gli incidenti, a volte con esiti fatali. Per questo gli esperti consigliano, prima di tutto, di consultare i bollettini meteo, scegliere l’itinerario in base alla propria preparazione fisica, indossare indumenti adatti. Fortemente sconsigliato è inoltre effettuare delle uscite da soli. Da più parti, infine, si chiede che chiunque voglia fare un’escursione in montagna debba prima effettuare in corso in modo da acquisire le competenze e le abilità minime per evitare di ritrovarsi in situazioni poco piacevoli.

