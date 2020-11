Coronavirus, si contagia per abbracciare la moglie in fin di vita: Dante muore poco dopo

Una vita insieme, fino alla fine: marito e moglie sono morti a pochi giorni di distanza per il maledetto coronavirus. Natalina Medori, per tutti Lina, se ne è andata a 72 anni. Dante Schiavoni, 80 anni, non l’ha lasciata mai sola. L’ha vegliata fino alla fine e per questo motivo si è contagiato: 9 giorni dopo è morto anche lui.

L'ennesima tragica storia legata al covid che ha distrutto una famiglia arriva da Tortoreto (Teramo) ed è Il Messaggero a raccontarla. Il 5 novembre scorso Lina, che appartiene a una famiglia molto conosciuta, ha avuto un malore ed è risultata positiva al tampone. La febbre non si era mai alzata oltre 37,8, scrive il quotidiano, poi di colpo, le sue condizioni si sono aggravate al punto da accasciarsi a terra e morire.















Un dolore atroce per il marito Dante, che l'ha voluta vegliare per ore. Ma si è contagiato e pochi giorni dopo l'ha raggiunta. "Dante non ha mai abbandonato la moglie, neanche da morta, l'ha vegliata sempre", ha raccontato un parente a Il Messaggero. Dante è risultato a sua volta positivo al tampone ed è stato ricoverato, prima a Teramo, poi nel nosocomio di Giulianova.















Dante Schiavoni si è spento sabato scorso, a 9 giorni dalla moglie Lina, che è stata tumulata il 6 novembre. I funerali del marito, invece, sono stati celebrati lunedì scorso. La notizia di questa tragedia, di questi due destini incrociati, ha ovviamente sconvolto la comunità tortoretana. Negli stessi giorni il dannatissimo coronavirus si è portato via anche un'altra coppia inseparabile.











Ugo e Graziella, 89 anni, sono morti nello stesso giorno sempre per Covid. I due sono stati insieme per 65 anni e a inizio novembre, a pochi giorni di distanza, sono stati ricoverati in due ospedali diversi: lui al Niguarda di Milano e lei al San Carlo. Nonostante le cure però non ce l’hanno fatta e a distanza di qualche ora si sono spenti.

