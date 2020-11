Simona Ventura non può dormire sonni tranquilli. A preoccuparla non sono problematiche lavorative, ma controversie giudiziarie. Pensieri che non turbano la sua vita di coppia. La sua storia d’amore con Giovanni Terzi procede a gonfie vele ed è stato raggiunto ormai un equilibrio perfetto, che permette loro di fare progetti in grande. Infatti, durante la sua intervista a ‘Novella 2000’, la donna ha annunciato una novità molto interessante.

Ma oltre a rivelare un dettaglio succulento sul futuro della coppia, è stato il momento per Simona anche di chiarire alcune vicende che riguardano in generale il mondo dei vip. La giornalista del settimanale le ha chiesto infatti un parere sui social network e in particolare sulla presenza di numerosi hater, che si divertono ad insultare e criticare i personaggi famosi. Simona Ventura ha ammesso che non legge i commenti dei follower e poi ha fatto un ragionamento un po’ più completo. Continua dopo la foto















E anche stavolta dovrà chiudersi la bocca. Secondo quanto accertato, dal 2012 al 2015 ha contratto un debito pari complessivamente a 500 mila euro. Ora arriva una novità negativa. Il pubblico ministero Silvia Bonardi ha depositato una nota nella quale scrive che la presentatrice tv avrebbe “smesso di pagare” dal maggio 2019, quindi da poco meno di un anno. E quindi avrebbe perso “il beneficio della rateizzazione”. Continua dopo la foto















In difesa della Ventura è stato chiamato a testimoniare dagli avvocati difensori Jacopo Pansa e Federico Papa il commercialista. Quest’ultimo avrebbe riferito che la conduttrice “non è stata in grado di andare avanti” nell’effettuare i pagamenti dovuti. Oggi Simona Ventura ha reso delle dichiarazioni spontanee davanti al giudice Saba,”Mi trovo ad essere accusata di aver evaso il Fisco, lo trovo profondamente ingiusto, una cosa che anche per me è una vergogna, non ho nessuna colpa”. Continua dopo la foto











“Sono 34 anni che lavoro nel mondo dello spettacolo e non mi sono mai interessata di aspetti tributari”, ha spiegato la conduttrice. “Ho sempre delegato a professionisti – ha proseguito – e lo dico non per scaricare su di loro, ma perché avevo fiducia. Di queste cose non ho mai capito un tubo, il mio errore probabilmente è stato dare fiducia ai professionisti che si occupavano di questi aspetti”.

Ti potrebbe interessare: Carlo Cracco, quanto costa il suo panettone. Il prezzo supera quello degli altri chef e giudici di Masterchef