Esplosione in un distributore di benzina: palazzine evacuate. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Notte di inferno poco fuori il centro abitato per un incendio divampato in una pompa di benzina ridotta poi in macerie. Dopo l’esplosione sono stati evacuati diversi palazzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia i vigili del fuoco con due autobotti.

Il fortissimo boato è stato sentito distintamente in molte zone limitrofe. A prendere fuoco il distributore di carburante "Full" di via Ercole Ercoli. L'impianto è stato stato letteralmente distrutto dalle fiamme e solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato una vera e propria strage. Secondo quanto riporta il sito Stylo24 "Le cause dello spaventoso rogo non sono al momento ancora state chiarite, ma i residenti della zona hanno riferito alle forze dell'ordine di aver sentito distintamente una deflagrazione".















Il benzinaio ha anche dei grossi serbatoi

di Gpl e proprio per questo motivo le squadre dei vigili del fuoco giunti sul posto intorno alle 23 hanno dovuto sgomberare la zona e far evacuare molte palazzine. Se le fiamme avessero attaccato i serbatoi sarebbe stata una vera strage.















Come detto, il fortissimo boato non è stato sentito solo a Rovigliano, frazione del comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ma anche in molte cittadine limitrofe. Sulla vicenda aperta un'inchiesta, le indagini sono condotte dalla polizia. Sul posto le forze dell'ordine per avviare le prime indagini e il sindaco Vincenzo Ascione.









Al lavoro le forze dell’ordine per capire se quanto accaduto sia un fatto fortuito o se dietro l’episodio vi possa essere stata un’azione di natura dolosa.

