Terremoto in Italia: la terra trema nel cuore della notte. Paura tra la popolazione

Terremoto, almeno tre scosse sono state registrate in Sicilia nelle prime ore di oggi, mercoledì 18 novembre 2020: la più forte di 3.4, con epicentro in provincia di Enna, a Troina. La scossa di terremoto più forte è stata di magnitudo 3.4 ed è stata registrata alle 3.06 nel nordest della Sicilia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 38 km di profondità ed epicentro 9 km a nord di Troina. Non si segnalano danni a persone o cose. Le altre scosse sono state registrate da Ingv alle 2.58 (magnitudo 2.2) e poi alle 3.29, ancora di magnitudo 2.2.

Ma non è il primo: giovedì 5 novembre 2020, alle 4:25 al largo della costa settentrionale della Sicilia è stata registrata una scossa di magnitudo 3.6. Stando ai rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 5 km di profondità ed epicentro 77 km a nordest di Palermo. Ma non sarebbe stata la sola scossa: ben quattro avrebbero fatto tremare l'isola. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma più importante ha avuto ipocentro a 5 km di profondità ed epicentro 77 km a nordest di Palermo.















Più lievi le altre scosse: la prima, di magnitudo 2, è stata registrata ieri pomeriggio nella zona di Bronte, in provincia di Catania; la seconda (magnitudo 2.2) alle 3,32 di questa notte al largo di Messina; l'ultima alle 5,03 alle isole Eolie di intensità 2.4. Secondo il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani l'evento sismico più importante del nostro paese ha avuto luogo proprio in Sicilia e si è verificato nel 1693.















Il terremoto colpì il territorio, in due riprese, con due violenti scosse avvenute a distanza di poco. Il primo sisma il 9 gennaio 1693 attorno alle ore 21:00 GMT (il tempo medio di Greenwich, orario riportato per convenzione nei cataloghi sismici), le 4:30 stando all'uso orario "all'italiana" in vigore all'epoca; il secondo dopo 48 ore e non è stato meno forte, anzi ebbe effetti davvero devastanti.











Era l'11 gennaio del 1693 alle ore 13 circa. I danni furono gravissimi in centri come Augusta, Avola (l'attuale Avola Vecchia), Noto (l'attuale Noto Antica), Floridia e Melilli, dove crollarono molti edifici. Crolli anche a Catania e Lentini. Come racconta "Il Vulcanico" danni più leggeri si ebbero fino alle Isole Eolie e in alcuni centri della Calabria centro-meridionale.

