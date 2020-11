“Purtroppo è lei”. Speranze finite, il suo cadavere trovato accanto alla ferrovia

Non si avevano notizie di lei dalle 16 di mercoledì 11 novembre. Casalinga di 61 anni compiuti in luglio, di origine sarda, la donna, che abitava in via Croce col marito Giancarlo Ferro e uno dei figli, si era allontanata per fare un giro in bici e non era rincasata all’imbrunire.

Era stato il marito ad avvisare i carabinieri. Sapendo quanta paura ha la moglie del buio, Ferro ha subito immaginato che qualcosa doveva essere accaduto. Come riportava "Il mattino di Padova" solo tre giorni fa "Centinaia le persone che stanno cercando Margherita ininterrottamente. I vigili del fuoco alle 2.30 della notte tra l'11 e il 12 novembre hanno installato un posto di comando in via Galvani, per coordinare le ricerche e far agire gli operatori Tas (topografia applicata al soccorso).















"Sul posto anche due nuclei cinofili da Gorizia e Belluno. Si utilizza inoltre un drone dei pompieri". Tantissime le persone che hanno partecipato alle ricerche di Margherita Enas. Impegnati i carabinieri e della polizia locale di Campodarsego, Vigonza, Villa del Conte, Cadoneghe e Massanzago e Protezione civile del Camposampierese e dei comuni vicini.















Anche il sindaco di Campodarsego Valter Gallo aveva girato il paese in lungo e in largo senza alcun risultato. La figlia Laura aveva lanciato un appello sui social pubblicando una foto della donna: "Non so più dove sbattere la testa. Non posso immaginare cosa stia passando la mamma, senza denaro, senza bere né mangiare. Spero che qualcuno l'aiuti".









Questa mattina la macabra scoperta nella zona della vecchia stazione ferroviaria di Ponte di Brenta, a Padova: è stato ritrovato il corpo di Margherita Enas. Secondo quanto riporta Leggo, la donna sarebbe stata risucchiata dal treno in corsa. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria per i rilievi.

