Addio a Gianluca, ex calciatore: stroncato all’improvviso da un malore. Aveva 36 anni

Era impegnato in una attività di manutenzione insieme ad un collega all’interno della azienda Fantoni di Osoppo in Friuli. Poi all’improvviso un malore e i primi tentativi di soccorso e rianimazione da parte dei colleghi con un defibrillatore. Ma non c’è risposta e allora viene chiamato il 118: i medici proseguono nel tentativo di salvargli la vita. Alla fine il cuore di Gianluca Meneguzzi smette di battere e il medico non può che constatarne il decesso che dovrebbe essere avvenuto per cause naturali.

La vittima è un ragazzo classe 1983 operaio di San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Ha perso la vita alla Fantoni di Osoppo. Il giovane era residente a Torviscosa ed era dipendente di una ditta esterna, la Engineering Mp di San Giorgio di Nogaro. Il giovane era impegnato in un’attività di manutenzione assieme ad un collega. Sono ancora in corso accertamenti da parte degli ispettori dell’Azienda Sanitaria e dei i militari dell’Arma della Compagnia di Tolmezzo intervenuti successivamente per ricostruire la dinamica dell’accaduto. (Continua dopo la foto)















Davvero una tragedia quella che è accaduta alla Fantoni di Osoppo. Come riporta il Gazzettino, erano le 8.30 quando all’improvviso l’operaio avrebbe accusato un malore, i colleghi e gli altri dipendenti presenti all’interno dello stabilimento, nel reparto Plaxil 7, hanno messo in atto i primi tentativi di rianimazione con un defibrillatore, sotto la guida della centrale Sores di Palmanova. (Continua dopo la foto)















Tuttavia le sue condizioni sono apparse serie sin da subito. E sono stati chiamati i sanitari del 118 nel tentativo di rianimare il ragazzo. I medici hanno proseguito nello sforzo di salvare la vita al ragazzo ma non c’è stato nulla da fare e così il medico ha dovuto constatarne il decesso, che sarebbe da ricondurre a cause naturali. (Continua dopo la foto)









Davvero una tragedia quella che è accaduta in Friuli. Gianluca Meneguzzi aveva solo 36 anni ed aveva frequentato l’istituto professionale industria e artigianato Malignani 2000 ed è stato anche calciatore della formazione locale della Sangiorgina.

“Conoscete quest’uomo?”. L’allarme della Polizia di Stato, che diffonde le immagini. Cosa sta succedendo