Diciotto mesi di indagini senza alcun esito. Quindi la decisione di diffondere le immagini di un uomo accusato di un crimine particolarmente odioso per ottenere informazioni utili all’identificazione. È quanto sta avvenendo in queste ore dopo la decisione della Procura di Foggia di diffondere agli organi di informazione, stampa e on line, le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza di Foggia dove si vede un uomo che cammina mentre sta effettuando una telefonata al cellulare.

Questo il messaggio inviato in allegato alle immagini: "Chiunque è in grado di fornire indicazioni utili alla identificazione dell'autore del reato – spiega la Polizia con una nota – è pregato di mettersi in contatto direttamente con la Squadra Mobile, anche in forma anonima, e con garanzie della riservatezza personale". La decisione è arrivata, come detto, dopo un anno e mezzo di indagini infruttuose con la speranza che qualcuno si faccia avanti e dia informazioni utili ad individuare l'uomo.















L'uomo che compare nelle immagini è accusato di aver molestato sessualmente una ragazza di 19 anni. La denuncia è arrivata nel 2019. Secondo gli inquirenti, però, l'uomo potrebbe essere collegato anche ad altri episodi di molestie sessuali nei confronti di altre donne. Per questo si parla già di 'molestatore seriale di Foggia'. Ovviamente la Polizia spera che le immagini dell'uomo raggiungano il maggior numero possibile di persone così da aumentare le possibilità di riconoscimento.















Secondo gli agenti che stanno seguendo il caso l'uomo, dopo aver molestato la 19enne, potrebbe essersi sentito braccato e quindi potrebbe essersi trasferito in un altro Comune. Sull'uomo non sono state diffuse altre informazioni. Ma, da quello che emerge dalle ipotesi fatte, il suo profilo potrebbe coincidere con quello del 'molestatore assillante' elaborato dal Centro Europeo Psicologia Investigazioni e Criminologia.









Secondo questo profilo “A livello psichico, il comportamento dello stalker rappresenta una patologia della comunicazione e della relazione dato che questi vuole imporre il proprio volere, stabilendo così una comunicazione unidirezionale invece che bidirezionale. La maggior parte di questi soggetti non riesce a sviluppare rapporti interpersonali normali con i mezzi convenzionali e socialmente più accettabili e così si ritirano in rapporti di fantasia, con persone, all’occorrenza, anche appena conosciute”.

