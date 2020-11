Natale, regali, shopping, orari. E Covid. Cambia tutto: cosa succederà prima e durante le feste

Sembra proprio Il Gioco delle Regioni: le zone di rischio cambiano colore quasi giornalmente, e nel frattempo il Governo sta valutando delle soluzioni per salvare i consumi natalizi durante le festività del 2020. Avete capito bene, siamo parlando del caro vecchio (e chi se lo ricorda?!) shopping.

A quanto pare il Governo sta spremendosi le meningi in cerca di una possibile soluzione che riesca in qualche modo a salvare i regali di Natale. Fonte di entrate irrinunciabile per questo mercato economico già al collasso. Dunque, cosa decideranno i vertici per quanto riguarda lo shopping natalizio 2020?





























Si parla di shopping fino a tarda sera durante tutto il mese di dicembre, in modo da "diluire le presenze". Una soluzione che riguarderà solo le Regioni gialle e quelle arancioni, ovviamente escluse tutte le aree rosse. Ma non è tutto, perché oltre alle compere natalizie si pensa anche alla "tutela degli affetti". Con l'opportunità di spostarsi da una zona rossa solo per ricongiungersi con i parenti più stretti in occasione del Natale. Niente da dire, il Governo sta valutando diverse ipotesi per riuscire a salvare le imminenti festività nonostante l'emergenza Covid. Difatti, si parla già di misure più gentili nelle zone gialle e arancioni, misure allentate che verranno chiaramente applicate solo in previsione di dati più confortanti.











L’attesa che ci terrà sulle spine si dovrà protrarre fino alle nuove disposizioni anti-Covid che verranno emanate il 3 dicembre, giorno in cui scade l’attuale Dpcm. “Le regole si rispettano sempre e in ogni occasione. Nella speranza che in quei giorni di fine dicembre le misure siano meno restrittive e la situazione meno drammatica di quanto non lo sia oggi”, ha spiegato Sandra Zampa, sottosegretaria al ministero della Salute. Ad oggi, dunque, non è ancora stato ancora stabilito nulla. La circostanza della “tutela degli affetti” è ancora al vaglio. Così come le regole che disporranno in quanti/chi potrà stare a tavola durante il cenone di natale. Ciò che si sa per certo è che ci saranno delle limitazioni. Si prevede non sarà vietata solo la presenza del parentado che si frequenta abitualmente.

