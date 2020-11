Sabato 14 novembre Simone Massetti, 34enne di Sondrio è caduto in dirupo sui monti di Spriana mentre stava facendo una corsa d’alta quota ed è morto. La tragedia, come riporta l’azienda regionale Emergenza Urgenza, è avvenuta nel primo pomeriggio. Simone, che era un runner molto esperto, ha perso l’equilibrio quando si trovava con un amico sui 2000 metri d’altezza, sulla cresta del monte Palino. La caduta è avvenuta con ogni probabilità a causa del terreno scivoloso e le ferite riportate sono state fatali.

Simone è infatti caduto per oltre un centinaio di metri e per lui non c'è stato nulla da fare. A nulla è servito il disperato tentativo dell'amico che era con lui, runner 36enne di Castello Dell'Acqua, e che ha cercato inutilmente di arrestare la caduta di Simone. Ma, come riporta il Corriere della Sera, oltre al danno e al dispiacere per non essere riuscito ad evitare la morte dell'amico, si è aggiunta anche la beffa.















I carabinieri hanno infatti sanzionato l'amico di Simone perché entrambi si trovavano al di fuori dei propri Comuni di residenza. Una multa di 400 euro per aver violato il Dpcm che vieta di uscire dal proprio comune, visto che la Lombardia è zona rossa. Dunque si può praticare sport all'aperto, ma sempre restando nel territorio comunale dove si risiede. L'uomo aveva dato subito l'allarme e sul posto erano intervenuti i tecnici del soccorso alpino che però sono riusciti a recuperare il corpo di Simone solo dopo alcune ore quando ormai non c'era più nulla da fare.















L'uomo aveva subito allertato la Sagf della Guardia di Finanza di Sondrio ed il Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, ma poi, oltre alla morte di Simone, è arrivata anche la multa di 400 euro perché i due si erano recati in auto sulle montagne della Valmalenco. Sul profilo Facebook di Simone Massetti, la cui passione per la montagna e la corsa ad alta quota non era stato fermata neppure dal lockdown, sono numerose le foto in cui lo si vede impegnato in competizioni lungo pendii scoscesi e sentieri montuosi.









Diversi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, tra questi ce n’è uno sul suo profilo Fb: “Siamo tutti molto tristi – ha scritto un amico – Ora sei ovunque lassù tra le energie dell’universo e la tua presenza renderà più ricco il cielo. So che tutti noi lo sentiamo nel cuore, ma questo non ci farà sentire meno la tua mancanza e non attenuerà il nostro dolore. Ciao figliolo”.

