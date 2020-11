“Mamma morta di Covid, ecco di lei che mi hanno restituito”. La foto choc della giornalista

Coronavirus, la storia della giornalista lascia sospese le parole. Lo ha annunciato attraverso un post condiviso sul profilo Facebook, la giornalista Moira Perruso. Poi una foto, che mostra un sacchetto rosso, da non aprire perchè infetti. Tra le 45mila vittime italiane venute a mancare a causa del coronavirus, anche il nome della madre. Ecco cosa è successo.

Agghiacciante quanto comunicato da Moira Perruso. Il post mette con le spalle al muro. La foto di un sacchetto rosso, con all'interno gli indumenti della madre, venuta a mancare da pochi giorni perchè colpita dal coronavirus. Così scrive pubblicamente la giornalista: "Ecco ciò che mi restituiscono di mia madre morta di Covid".















Un vero e proprio appello rivolto a chi non accetta l'esistenza di un virus che non guarda in faccia nessuno, verso i negazionisti ma anche rivolto a chi non conosce nel dettaglio la tragica storia di chi si ammala del virus, e di quanti perdono i propri cari a causa dello stesso: "Ai miei piedi ciò che mi restituiscono di mia madre… Non posso nemmeno buttarmi a capofitto su quegli abiti per sentire ancora una volta il suo odore, sono infetti".















E aggiunge: "Per chi nega, per chi specula, per chi non ha protetto: che possiate sentire anche voi il rumore del cuore in frantumi". Storie e nomi, dietro quei numeri, ma anche dolore nei cuori di quanti piangono la morte dei propri cari. La madre della giornalista è venuta a mancare all'età di 83 anni: "Ha iniziato ad avere dei dolori allo stomaco, tant'è vero che pensavamo si trattasse di un problema intestinale".









Ma il ricovero poi è stato necessario: “Le avevano messo il casco Cpap, ma lo scorso sabato ci avevano chiamato per comunicarci che l’avrebbero dimessa presto perché la saturazione era buona”. Ma la donna non ce l’ha fatta: “La voce narrante della mia vita è morta. Colei che sapeva leggere il mio cuore è andata via. Il Covid si è preso il mio mondo, l’amore assoluto della mia vita. Nelle sue mani ero traslucente: ancora prima di dire lei vedeva, sapeva. Mamma mia, caro amore, se solo avessi saputo che stavamo facendo tutto per l’ultima volta ti avrei detto, ancora, ti amo”.

