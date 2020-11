Il coronavirus circolava silente in Italia ben prima dell’ormai famoso paziente 1 del 21 febbraio: Mattia di Codogno. Lo afferma uno studio pubblicato sul Tumori Journal, che fa riferimento ad analisi compiute in diverse regioni.

Questo studio mostra un'inaspettata circolazione molto precoce di SARS-CoV-2 tra individui asintomatici in Italia diversi mesi prima dell'identificazione del primo paziente e chiarisce l'insorgenza e la diffusione della pandemia. "Grazie al laboratorio dei colleghi di Siena, è stato effettuato l'analisi sierologica su tutti i campioni di sangue conservati", dice Ugo Pastorino, direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Toracica dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano (Int) al Fattoquotidiano.it.















Ebbene, dai risultati è emerso che su 959 campioni, 111 sono risultati positivi all'immunoglobulina G (16 casi) o all'immunoglobulina M (97 casi). Di questi 111 positivi, 23 risalgono a settembre, 27 a ottobre, 26 a novembre, 11 a dicembre, 3 a gennaio e 21 a febbraio. I positivi provengono da 13 regioni, la metà dalla Lombardia seguita da Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto.















Secondo i dati pubblicati nello studio, i primi campioni positivi registrati a settembre appartengono a persone che vivevano in Veneto (3), Emilia Romagna (1), Liguria (1), Lombardia (2) e Lazio (1). Quindi il coronavirus in Italia era presente già da settembre 2019. Primo firmatario della ricerca 'Unexpected detection of SARS-CoV-2 antibodies in the prepandemic period in Italy' è il direttore scientifico Giovanni Apolone, direttore scientifico dell'Istituto dei tumori di Milano.









Gli altri autori dello studio sono Emanuele Montomoli della facoltà di Medicina dell’università di Siena, Alessandro Manenti, Mattia Boeri, Federica Sabia, Inesa Hyseni, Livia Mazzini, Donata Martinuzzi, Laura Cantone, Gianluca Milanese, Stefano Sestini, Paola Suatoni, Alfonso Marchianò, Valentina Bollati, Gabriella Sozzi, Ugo Pastorino.

