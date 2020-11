Coronavirus, un’altra regione verso la zona rossa: la decisione del presidente

“Lo spiraglio c’è, c’è una iniziale ma chiara riduzione della trasmissibilità, l’indice di contagiosità è sceso in maniera importante nel Paese”. Lo afferma Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts, ospite della trasmissione tv ‘Mezz’ora in più’.

"Quando riusciremo a scendere sotto Rt pari a 1, la situazione sarà decisamente più gestibile. Ma non basta scendere sotto 1, bisogna arrivare al valore più basso possibile. Il contact tracing sarà gestibile quando arriveremo a 6-8000 contagi al giorno. Ora siamo a oltre 30.000? Ed è per questo che il contact tracing è saltato", afferma. "Se uno paragona i numeri di ieri con quelli del venerdì precedente abbiamo 2.500 contagiati di meno. Il numero dei ricoveri si è ridotto di più della metà e si è ridotto anche il numero dei ricoveri nelle terapie intensive", dice ancora.















"L'età di coloro che perdono la vita è la stessa rispetto alla scorsa primavera, attorno agli 81 anni. Un concetto va rimarcato": gli anziani "vanno protetti e tutelati, è diverso rispetto a separarli" dalla società. Intanto è stata c'è un'altra regione italiana che si appresta a entrare in zona rossa. Dopo Lombardia, Calabria, Valle D'Aosta e Piemonte, da domenica 15 novembre anche Toscana e Campania sono entrate in zona rossa. Da domenica 15 nomebre, Emilia Romagna, Friulia Venezia Giulia e Marche sono state spostate nel girone delle zone arancioni.















Le uniche zone gialle restano Veneto, Trentino-Alto Adige, Lazio, Molise e Sardegna. "Abruzzo in zona rossa? Si tratta di una proposta che ci ha fatto oggi il nostro comitato tecnico scientifico, che stiamo discutendo e valutando. Domani ci consulteremo con gli enti locali, con tutte le altre componenti dell'Abruzzo e faremo le nostre valutazioni. Completeremo i passaggi con il consiglio regionale e decideremo". Lo ha detto all'Adnkronos il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio parlando della possibilità del passaggio dell'Abruzzo in zona rossa.









Secondo il vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, “l’Abruzzo deve essere zona rossa con chiusura delle scuole”. “A volte si deve fare anche ciò che non si vuole fare, perché è giusto ed opportuno – scrive Imprudente su Facebook dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico con il governatore Marsilio.- Nessuno può sfuggire alle responsabilità, questi non sono momenti per fare giochi politici e propagandistici ma sono momenti in cui prendere posizione e anticipare scelte”.

